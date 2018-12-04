محمد بن راشد: الإمارات بيئة استثمارية عالمية تتميّز بالأمن والأمان

المصدر: Ⅶ دبي - وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مستشفى «ميديكلينيك - بارك فيو» بمنطقة البرشاء في دبي قبل ظهر أمس، وبارك سموه لمجموعة ميديكلينيك العالمية التي تأسست في جنوب أفريقيا في العام 1983 هذا الإنجاز الحضاري الإنساني الرائع، ورحّب سموه بالأفكار الخلاقة للمستثمرين العالميين الراغبين في القدوم إلى بلادنا للعيش والاستثمار والعمل في مشاريع تعود على أصحابها بالخير والمنفعة، وتساهم في إسعاد الناس وخدمة البشرية إن كان في قطاع الصحة والطبابة، أو قطاع التعليم، أو قطاع الثقافة والسياحة والترفيه، فجميعهم مرحب بهم في بيئة استثمارية عالمية تتميز بالأمن والأمان والاستقرار والقوانين والتشريعات التي تحمي المستثمر ورأس المال، ناهيك عن الأسواق المفتوحة والتسهيلات اللوجستية الأخرى.

جولة تفقدية

وقد تفقد سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مختلف أقسام وأجنحة المستشفى الذي يتألف من سبعة أدوار، ويتسع لنحو 182 سريراً بتكلفة إنشائية بلغت أكثر من 685 مليون درهم.

واستهل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جولته داخل المستشفى بزيارة قسم الحوادث والطوارئ المجهز بأحدث المعدات الطبية والكفاءات البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع جميع حالات الطوارئ على مدى أربع وعشرين ساعة.

كما عرّج سموه ومرافقوه على قسم الأشعة، واطلع على أحدث أجهزة ومعدات التصوير الطبقي، واستمع سموه من المسؤولين في المستشفى إلى شرح مفصل حول الحالات المرضية التي يستقبلها القسم ويتم التعامل معها بحرفية عالية.

زيارة

ثم توقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جناح العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة المجهز بمعدات وأجهزة طبية عالية التنقية.

وفي ختام الجولة زار سموه الجناح الملكي لكبار الشخصيات الذي يتألف من غرفة فارهة لمرافق المريض، وغرفة المريض المجهزة بسرير خاص وأجهزة طبية ومقعد علاج طبيعي، إلى جانب غرفة طعام ومجلس للضيوف والزوار ومرافق أخرى ذات مواصفات حديثة.

يذكر أن مجموعة ميديكلينيك العالمية تمتلك وتدير 75 مستشفى و28 عيادة حول العالم يعمل بها أكثر من ثلاثين ألف موظف وتخدم قرابة 750 ألف مريض سنوياً من بينها سبعة مستشفيات في الإمارات و22 عيادة خارجية يعمل بها حوالي ستة آلاف موظف بين طبيب ومريض وفني وإداري وما إلى ذلك.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الجولة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب ديفيد هادلي الرئيس التنفيذي لمجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط و الدكتور باري بدفورد مدير المستشفى و الدكتور طارق فتحي الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة في الشرق الأوسط.

وقد استمع سموه ومرافقوه خلال الجولة إلى شرح حول المستشفى و مرافقه و إمكاناته والخدمات التي يقدمها.

وأختتمت الزيارة بصورة جماعية لسموه مع فريق عمل المستشفى.