محمد بن راشد: مريم بنت محمد بن زايد أحد الجنود المجهولين في عام زايد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان حيث وصفها سموه بأنها أحد الجنود المجهولين في عام زايد.

وثمن صاحب السمو نائب رئيس الدولة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عمل سموها من خلال الاحتفال الضخم باليوم الوطني حيث حرك الاحتفال المشاعر بذكرى المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد التي تعمل بصمت من أجل الوطن، وهي صفة اكتسبتها سموها من أبيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث دون سموه بهذه المناسبة: «أحد الجنود المجهولين في عام زايد، ابنتي مريم بنت محمد بن زايد، عملت على إنشاء صرح المؤسس، والكثير من مبادرات عام زايد، واختتمت عملها يوم أمس بحفل وطني ضخم ورائع حرك فينا المشاعر بذكرى زايد، شكراً مريم، والعمل بصمت من أجل الوطن هي صفة من أبيك».