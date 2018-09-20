بدء العد التنازلي لـ«إكسبو» في أكتوبر

المصدر: Ⅶدبي- البيان

يبدأ الشهر المقبل العد التنازلي على عامين حتى رفع الستار عن إكسبو 2020 دبي، الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زيارة ما بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021 يشكّل الزوار من خارج الدولة 70% منها.

واستعرضت اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي خلال اجتماعها برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، المشاركات الدولية في الحدث، حيث تجاوز عدد الدول التي أكدت مشاركتها 170 دولة، مشددةً على أن يكون الحدث إحدى أكثر نسخ الحدث العالمي شمولية وجذباً للمشاركات الدولية.

وقدّم مكتب إكسبو عرضاً لما تم إنجازه على صعيد سير العمليات الإنشائية في موقع إكسبو 2020، حيث تسير أعمال الإنشاء وفقاً لما هو مخطط له، وبحسب الجدول الزمني المُعَد سلفاً.

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