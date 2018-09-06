أجنحة الدول في إكسبو 2020 تحلّق بفضاء الإبداع المعماري

المصدر: Ⅶدبي ــ بشار باغ

أفاد نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي بأن الدول التي أعلنت مشاركتها في إكسبو 2020 دبي بدأت بالكشف عن تصاميم أجنحتها التي باتت تحلق في فضاء الإبداع، وأشكالها تحاكي الطبيعة وتتناغم مع الفرص والتنقل والاستدامة، وهي الموضوعات الفرعية لأول إكسبو تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.

وأضاف «أشعلت التصاميم التي تم الإعلان عنها من قبل سويسرا والتشيك ولكسمبورغ ونيوزيلندا روح المنافسة غير المعلنة بين المصممين العالميين بهدف تحقيق المزيد من الشهرة، وخطف أنظار ملايين الزوار في إكسبو 2020 دبي، فضلاً عن المشاركة في تأسيس مرجع جديد لتصاميم الأجنحة الأيقونية، والتي ترمي إلى تجسيد المواضيع التي ستشارك بها الدول، فضلاً عن إلهام المصممين الباحثين عن التفرد». وأردف «في الأيام المقبلة ستعلن دول عن تصاميم أجنحتها، ومن المرتقب أن يستقطب إكسبو ما يزيد على 180 دولة، وسيكون لكل دولة جناحها الخاص وهي سابقة في تاريخ إكسبو الدولي».

جناح الولايات المتحدة

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت أخيراً عن إسناد أعمال تصميم جناحها إلى مجموعة فنترس أركتكس، والذي يحمل موضوع «ما الذي يحركك»، وسيضم الجناح محتوى يسلط الضوء على التكنولوجيا والثقافة والتنوع والإبداع في الولايات المتحدة. وكشفت سويسرا عن تصميم جناحها المميز، والتي ستقدم من خلاله رؤيتها بخصوص التعليم والبحث والابتكار والأعمال والسياسة الخارجية. وخصصت سويسرا ميزانية قدرها 57 مليون درهم للجناح.

سويسرا

وسويسرا هي أحد الأعضاء المؤسسين للمكتب الدولي للمعارض، الذي يتولى تنظيم معارض إكسبو العالمية منذ عام 1928، وقد شاركت في غالبية المعارض التي أقيمت حتى الآن. وتُعد المشاركة في المعارض الدولية بالنسبة لسويسرا جزءاً مهماً من استراتيجية الاتصال الدولية التي تنتهجها. ففي إكسبو ميلانو، استضاف الجناح السويسري وحده 2.1 مليون زائر.

جمهورية التشيك

وكشفت جمهورية التشيك عن التصميم الفائز لجناحها الذي ستبنيه في إكسبو 2020 دبي، وذلك بعد مشاركة العديد من المصممين، سواء من داخل جمهورية التشيك أو من القارة الأوروبية وباقي أنحاء العالم، وتم ذلك من خلال مناقصة أطلقها مكتب المفوض العام التشيكي في 15 فبراير الماضي، واستمرت مئة يوم، قبل أن يتم الإعلان عن التصميم الفائز والذي يحمل اسم ربيع التشيك، وهو من تقديم شركة فورموسا إي إي. وسيكلف إنشاء الجناح ما يقرب من 14 مليون درهم.

لوكسمبورغ

كما كشفت لوكسمبورغ عن تصميم جناحها الذي سيكون في منطقة الفرص، وسيضم مساحة للعرض ومساحة متعددة الأغراض ومطعماً ومتجراً ومكاتب إدارية ومنشآت فنية. ومن خلال الموضوع «لوكسمبورغ الغنية بالموارد»، سيستعرض جناح الدولة طموحاتها وتطلعاتها والتزامها بالتنمية المستدامة.

وستركز عمارة الجناح وتصميمه على القضايا ذات الصلة بالموارد وستبرز طموح لوكسمبورغ وتروج لقدرة البلد على إعادة ابتكار نفسه والتزامه بالنمو المستدام. وجرى اختيار تصميم الجناح من خلال عطاء مفتوح طُلب فيه من فرق من المعماريين والمهندسين والمصممين تقديم رؤية شاملة عن لوكسمبورغ في إطار موضوع «لوكسمبورغ الغنية بالموارد». واختتمت المسابقة في أبريل 2017 وتم تعيين مكتب ميتافورم المعماري وفريق مصممي «سبيس فاكتوري» لتصميم الجناح. وترتبط الإمارات ولوكسمبورغ بعلاقات ثنائية قوية وتجمعهما العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات استكشاف الفضاء، والخدمات المالية، والتجارة.

وبعيداً عن أوروبا، كشفت نيوزيلندا عن تصميم جناحها وستعرض مفهومها الفريد للاستدامة من خلال تعبير «كايتياكيتانجا» الذي يحكي قصة القرابة الوثيقة بين البشر والطبيعة، وسيكون بالإمكان استكشاف الجناح النيوزيلندي ضمن منطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي. وتنبع رغبة نيوزيلندا بالمشاركة في أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من القيم الجوهرية التي تستند إليها الدولة وهي حماية الطبيعة والإبداع والنزاهة.