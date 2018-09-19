بالصور.. كشف النقاب عن تصميم الجناح الألماني في إكسبو 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

تم اليوم كشف النقاب عن تصميم ومفهوم الجناح الألماني الذي سيحتضنه إكسبو 2020 دبي، وذلك خلال حفل خاص بهذه المناسبة أقيم في دبي بحضور إرنست بيتر فيشر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وديتمار شميتس، المفوض العام للجناح الألماني في إكسبو 2020 دبي؛ ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي إلى جانب عدد من أعضاء فريق الجناح الألماني.

وسيكون زوار إكسبو 2020 دبي القادمون من مختلف أرجاء العالم على موعد مع تجربة مذهلة في الجناح الذي يقوم على مفهوم "ملتقى ألمانيا" (Campus Germany)، ليصطحبهم في رحلة ثقافية ومعرفية فريدة عبر عالم من الاستدامة.

وتبلغ تكلفة الجناح الألماني في إكسبو 2020 دبي أكثر من 213 مليون درهم (50 مليون يورو)، وقد خصصت له منطقة مساحتها نحو 4500 متر مربع، ليكون بذلك واحداً من أكبر أجنحة البلدان المشاركة في الحدث.

وسيتم تشييد الجناح الذي صممته شركة "فاكت آند فيكشن" التي تتخذ من مدينة كولونيا مقراً لها، وشركة "لافا" للهندسة المعمارية من برلين، في منطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي. وسيتميز الجناح بتصميم "تركيبي" على هيئة حرم جامعي يتألف من وحدات منفصلة تتقاطع في ردهة فسيحة تضم مسرحاً ومطعماً، ليقدم بذلك صرحاً فنياً مذهلاً يجسد المفهوم الرئيسي للجناح.

وسيوفر الجناح الذي صمم ليكون وجهة للمعرفة والبحوث والتواصل، تجربة تفاعلية مصممة خصيصاً لكل زائر على حدة، في الوقت الذي يستعرض فيه أحدث الابتكارات الألمانية في مختلف مجالات التكنولوجيا والعلوم.

وأثناء زيارة الجناح، سيحظى كل زائر بتجربة مخصصة يقدمها نظام المساعد الذكي "IAMU" الذي سيكون مرافقا غير مرئي يصطحبهم في رحلتهم عبر الجناح ويقدم لهم معلومات مفيدة. وسيشهد إكسبو 2020 دبي كشف النقاب عن تقنية "IAMU" المتطورة للمرة الأولى على الإطلاق.

وفي هذا السياق، قال ديتمار شميتس، المفوض العام للجناح الألماني في إكسبو 2020 دبي "نظراً للأهمية القصوى التي يحظى بها التعليم والاستدامة كأولويات بارزة على الأجندات الإقليمية والعالمية، شكلت هاتان القضيتان محور تركيز رئيسيا بالنسبة لنا عند تصميم الجناح الألماني المشارك في إكسبو 2020 دبي".

وأضاف "يتميز جناحنا بتصميمه الذي يجمع بسلاسة بين أسلوب العرض المتميز والبنيان المعماري المدهش، في إطار حبكة قصصية تستحوذ على انتباه الزوار من بدايتها حتى خاتمتها، وتدعوهم إلى التفاعل مع المحتوى والمشاركة بحيوية في التجربة بمجملها".

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي "انسجاماً مع رؤية وأهداف إكسبو 2020 دبي التي نسعى من خلالها إلى تمكين جميع زوارنا من المساهمة في جعل العالم مكاناً أفضل، سيوفر الجناح الألماني منصة مثالية تتيح للزوار اكتساب الكثير من المعرفة واستكشاف آفاق الاستدامة وخوض تجربة ممتعة في الوقت نفسه".

وتابع "نتطلع قدماً إلى مشاهدة المزيد من التصاميم والمفاهيم المبتكرة للأجنحة التي ستكشف عنها الدول الأخرى المشاركة بينما نواصل مسيرتنا نحو العام 2020".

يبدأ زوار الجناح الألماني رحلتهم بمرحلة "التسجيل"، ليتلقوا بعد تقديم المعلومات الأساسية مثل الاسم والجنسية واللغة المفضلة، شارة مزودة بتقنية المساعد الذكي "IAMU" الذي سيرافقهم خلال رحلتهم في الجناح.

وستضم قاعة الاستقبال في الجناح قسما كبيرا يضم 155 ألف كرة تسلط كل واحدة منها الضوء على أحد رواد الاستدامة في ألمانيا، أو تروي قصتها الخاصة حول الاستدامة. وما على الزوار إلا اختيار كرة ووضعها ببساطة تحت ماسحة ضوئية للكشف عن رسالتها.

وتماشياً مع مفهومه القائم على الوحدات المتعددة، سيضم الجناح "مختبرات" مختلفة يمكن للزوار استكشافها. فمثلاً، تتيح مختبرات "الطاقة" و"مدينة المستقبل" و"التنوع البيولوجي"، للزوار فرصة معرفة المزيد عن الإنجازات والابتكارات الألمانية في مجال الاستدامة، إضافة إلى التعرف على تأثير أعمالهم ونشاطاتهم على البيئة من حولهم.

وفي ختام الرحلة، سيدرك كل زائر الأهمية الحقيقية للعمل الجماعي في سبيل المضي قدماً نحو الاستدامة، وأن القضايا التي توحّد البشرية أكثر من تلك التي تقسمها.

وتصل تجربة زيارة الجناح الألماني في ختامها بإشراك الزوار بمهمة جماعية، في نشاط يسلط الضوء على ما يمكن للأفراد تحقيقه من خلال التعاون والعمل المشترك. وهو ما يمثل تجسيدا لشعار إكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل".

وتنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي، وهي أول نسخة تستضيفها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من معارض إكسبو الدولية، من 20 أكتوبر، 2020 حتى 10 أبريل 2021. ويتوقع لهذا الحدث المرتقب أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر، منهم نحو 70% من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ معارض إكسبو الممتدة لأكثر من 167 عاماً.

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