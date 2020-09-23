جاغوار تجوّد سيارتها الفاخرة F-Pace

المصدر: البيان الإلكتروني





قبل 5 سنوات أصبحت F-Pace أول سيارة كروس أوفر تنتجها شركة جاغوار، واليوم تولي هذه الشركة اهتماما كبيرا لتحسين هذه السيارة كونها تحقق مبيعات كبيرة جدا.

ومن خلال الصور والفيديوهات التي نشرتها جاغوار مؤخرا لتصميم F-Pace الجديدة نلاحظ أن هذه السيارة اكتسبت العديد من السمات المميزة التفاصيل التي توحي بالأناقة والعصرية.

وحصلت هذه المركبة بحسب "روسيا اليوم" على ممتصات صدمات أكثر انسيابية، وعلى واجهة أمامية مختلفة يميزها الشبك المطلي بالكروم الذي يحمل شعار جاغوار والمصابيح الضيقة التي تعمل بتقنيات LED، والفتحات الهوائية الكبيرة، ومصابيح الضباب التي أتت صغيرة ومثبتة أسفل ممتص الصدمات.

وداخليا اختلفت هذه المركبة بشكل كبير عن نماذج F-Pace الحالية، إذ حصلت على مقاعد جلدية أكبر وبتصميم رياضي، وعلى واجهة قيادة متطورة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق بمقاس 12.3 بوصة، تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وأخرى في المنتصف بمقاس 11.4 بوصة، تعمل باللمس، ومخصصة للعمل مع نظام المولتيميديا F-Pace الذي يمكنه تحميل البيانات عبر الشبكات الخلوية من خلال شريحتي SIM.

وزودت السيارة أيضا بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة متطورة للتحكم بحرارة ووضعيات المقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات لقياس المسافات من الأمام والخلف.

وستطرح F-Pace الجديدة بعدة أنواع من المحركات، محركات بسعة 2.0 ليتر وعزم 163 و204 أحصنة، ومحركات بنزين توربينية بعزم 250 و300 حصان، ومحركات بسعة 3.0 ليتر بعزم 340 و400 حصان.