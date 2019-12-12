بدء بيع سيارة K5 سيدان الجديدة في كوريا الجنوبية

المصدر: يونهاب

بدأت شركة كيا موتورز، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس بيع سيارة K5 سيدان الجديدة بالكامل في السوق المحلية لتعزيز المبيعات.

وذكرت الشركة في بيان إن الجيل الثالث من سيارة سيدان متوسطة الحجم من طراز K5 متاح في أربعة أنواع - البنزين 2.0 لتر ، والبنزين ذو الشاحن التوربيني 1.6 لتر ، و 2.0 لتر LPi ، و 2.0 ليتر من محركات البنزين الهجينة.

وتأتي سيارة K5 الجديدة بفتحات الديكور الأمامي على شكل أنف نمر "tiger nose" أوسع ومصد قوي يحتوي على فتحات سحب هواء كبيرة ومصابيح LED متعددة الحزم. كما أن لديها خطًا جريئا يمتد على طول الجوانب التي تدعي كيا أنها تتميز بالقوة والأناقة.

في الخلف، يتدرج الخط الجانبي المتميز في الخلف ويدمج مع المصباح الخلفي. السطح ذو مظهر منحني حتى الخلف، وينتهي عند غطاء الصندوق.

وقالت الشركة في بيان، إن السيارة تتميز أيضًا بنظام التعرف إلى الصوت بحيث يمكن للسائق من خلاله التحكم في نظام التكييف وفتح أو إغلاق نوافذ السيارة وتشغيل أو إيقاف مسخنات المقعد وسخان عجلة القيادة والعديد من الأجهزة الأخرى.

وتشمل ميزات السلامة الحفاظ السير في المسارات والمساعدة التالية، ومساعدة تجنب الاصطدام من الأمام، والمساعدة على تجنب التصادم الخلفي عبر حركة المرور، وأنظمة المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء عند احتجاب الرؤية.