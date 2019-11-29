شاهد.. تحدي القوة بين تسلا سايبرترك وفورد بيك أب F150

المصدر: وكالات

رغم أن بدء إنتاج مركبة سايبرترك من قبل شركة تسلا لن يكون إلا في العام 2021 إلا أن المنافسة احتدت مع المنافسين الآخرين، والذين كانت فورد في طليعتهم.

ونشر أيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا مقطعا مصورا على تويتر لتحدي "جر" بين مركبة سايبر ترك وبيك أب فورد من طراز (F150) والذي يعد الأكثر مبيعا بين هذه الفئة في الولايات المتحدة.

وكان ماسك قد قال في تصريحات إعلامية أن أسعار سايبرترك ستكون بحدود 50 ألف دولار ولكنها ستقدم لك مواصفات أفضل من بيك أب فورد (F150).

ويشير تقرير نشره موقع (electrek) إلى أنه رغم تفوق سايبرترك في التحدي بجر بيك فورد (F150)، إلا أنه من المعروف أن محركات الكهرباء تستطيع توليد عزم دوران أسرع من المحركات التي تستخدم المحروقات.

ويوضح أن تفوق سايبرترك لا يعني نهاية المطاف لبيك أب فورد (F150) خاصة وأن الشركة تطور طرازا من ذات المركبة ولكنه سيكون كهربائيا بالكامل.

وكانت فورد قد أعلنت عن خططها بطرح نسخة كهربائية من فورد (F150) كهربائية في عام 2022.

وواجه ماسك وقتا عصيبا خلال الإعلان عن سايبرترك عندما فشل زجاج المركبة في تلقي الصدمات عندما تحطم مرتين أثناء العرض.

وبالرغم من خيبة الأمل التي واجهها الملياردير ماسك إلا أن الشركة تلقت نحو 150 ألف طلب لشراء سايبرترك، ما يعني جمع قرابة 15 مليون دولار في أول يومين بعد عرض المركبة.