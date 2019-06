"تسلا" تعمل على تطوير سيارة تغوص

المصدر: البيان الالكتروني

ذكر مؤسس شركة "تسلا"، إلون موسك، أن شركته تعمل على تطوير سيارة قادرة على الغوص، شبيهة بسيارات أفلام جيمس بوند.

وأشار موقع Business Insider إلى أن مشروع المركبة، التي تعمل عليها "تسلا"، سيعتمد على فكرة "السيارة الغواصة" التي ظهرت في فيلم جيمس بوند The Spy who Loved Me الذي اشتهر في سبعينات القرن الماضي.

وفي اجتماع مع مطوري شركة "تسلا" قال مؤسسها، إيلون موسك "إنه لأمر مذهل أن نتحدث عن هذا المشروع.. لقد طورنا بالفعل تصميم السيارة الغواصة"، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن "سوق هذا النوع من المركبات قد تكون محدودة، لكنها مليئة بالإثارة، لذا ستعمل شركته على صنع نموذج واحد منها للعرض حاليا".

ومن المتوقع أن تكشف "تسلا" قريباً عن العديد من المركبات المتطورة، والتي من بينها ستكون سيارة "بيك آب" كهربائية، سعرها 50 ألف دولار تقريبا.