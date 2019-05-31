فيراري تطرح أسرع سيارة "هجينة" في العالم

المصدر: البيان الالكتروني

أزالت شركة فيراري الإيطالية للسيارات الرياضية الستار عن آخر منتجاتها، سيارة SF90 Stradale رباعية الدفع.

وبإمكان هذه السيارة الجديدة، بحسب "بي. بي. سي"، السير في طرقات المدن من دون أن يصدر عنها أي صوت، كأي سيارة تعتمد الطاقة الكهربائية، لكن بإمكانها أيضا الانطلاق إلى سرعة 340 كيلومترا في الساعة اعتمادا على محركها التقليدي.

وتمتاز السيارة الجديدة بأنها الأكثر قوة من كل السيارات التي أنتجتها فيراري في الماضي، فبإمكانها الوصول من نقطة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 2.5 ثانية فقط، وهو رقم قياسي لسيارة من غير سيارات السباق.

وعرضت الشركة الـ SF90 في مقرها في بلدة مارانيلو القريبة من مدينة مودينا الإيطالية الشمالية يوم الأربعاء.

وقال المدير التنفيذي للشركة لويس كاميليري للصحفيين في حفل الإعلان عن السيارة الجديدة إنها "مدهشة وسريعة وثورية بالكامل".

وتتمكن الـ SF90 من قطع مسافة 25 كيلومترا باستخدام الطاقة الكهربائية حصرا، من دون أن يصدر عنها أي صوت أو انبعاثات مضرة، وهي ميزة مفيدة جدا في المدن المزدحمة.

وقال مسؤول التقنيات في فيراري مايكل لايترز بهذا الصدد "ستكون سيارة صامتة، ونحن لا نريد أن نخفي حقيقة أنها تتمكن من التحرك باستخدام الطاقة الكهربائية أيضا".

يذكر أن فيراري سبق لها أن انتجت سيارة هجينة في الماضي، وهي سيارة "لا فيراري" التي لم ينتج منها إلا عدد محدود، ولذا ستكون الـ SF90 أول فيراري هجينة تنتج على نطاق واسع نسبيا.

والفيراري الجديدة مزودة بمحرك بنزين مطور من المحركات التي تستخدمها فيراري في سباقات فورمولا 1 تبلغ قوته 769 حصانا، إضافة إلى 3 محركات كهربائية (اثنان في الأمام وواحد في الخلف) تبلغ قوتها الإجمالية 217 حصانا.

ويمكن شحن بطاريات المحركات الكهربائية بشكل مستقل، كما يمكن الاعتماد على المحرك الرئيسي لشحنها.

ولم يعلن عن سعر السيارة الجديدة، لكن مدير المبيعات في فيراري، أنريكو غالييرا، قال إن سعرها "سيكون أقل من لا فيراري وأعلى من سيارة 812 سوبرفاست"، مما يعني أن سعرها سيتراوح بين 556 ألف دولار و1.6 مليون دولار.

وقال غالييرا إن نحو ألفين من الزبائن المحتملين قد دعوا لحضور حفل الإعلان عن السيارة الجديدة، مضيفا أن "أكثرهم قدموا طلبات لاقتنائها".

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم أول دفعة من الـ SF90 Stradale في ربيع العام المقبل.