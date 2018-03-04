ترامب يهدد بفرض ضريبة على واردات السيارات الأوروبية

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على شركاء بلاده التجاريين يوم السبت مهددا شركات صناعة السيارات الأوروبية بفرض ضريبة على الواردات في حالة رد الاتحاد الأوروبي على خطته التي تقضي بفرض تعريفات جمركية على الألمونيوم والصلب.

وأشارت تغريدة لترامب على تويتر إلى رفضه الإذعان لمصالح قطاع الأعمال بالولايات المتحدة والشركاء التجاريين الأجانب الذين شعروا بقلق من احتمال نشوب حرب تجارية.

وقال ترامب‭‭ ‬‬"إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يزيد بشكل أكبر تعريفاته وحواجزه الضخمة بالفعل على الشركات الأمريكية التي تقوم بنشاط هناك سنفرض ببساطة ضريبة على سياراتهم التي تتدفق بشكل حر إلى الولايات المتحدة.

"يجعلون من المستحيل بيع سياراتنا هناك. التجارة الضخمة غير متوازنة".

وتفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية تبلغ 2.5 في المئة على السيارات التي يتم تجميعها في أوروبا وتعريفة تبلغ 25 في المئة على السيارات الفان والشاحنات الصغيرة المصنوعة في أوروبا. وتفرض أوروبا تعريفة قدرها عشرة في المئة على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة.

وانتقد ترامب أوروبا في تصريحات أدلى بها خلال حفل لجمع التبرعات بولاية فلوريدا.

ولم يرد ترامب على أسئلة بشأن التعريفات الجمركية أو موضوعات أخرى لدى عودته إلى البيت الأبيض يوم السبت. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون التنافس مارجريت فيستيجر قد قالت في كلمة في جامعة هارفارد يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيرد على هذه التعريفات "للدفاع عن الصناعة الأوروبية والنظام التجاري العالمي" وذلك حسب نسخة من تصريحاتها. ووصفت خطوة ترامب بأنها"إجراءات حمائية متحيزة ألحقت الضرر ليس بالوظائف فحسب وإنما بكل نظام القواعد الذي يجعل اقتصادنا العالمي يعمل".