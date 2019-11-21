جنرال موتورز ترفع دعوى ضد فيات كرايسلر تتهمها فيها بالفساد

المصدر: د ب أ

رفعت شركة جنرال موتورز للسيارات دعوى قضائية ضد شركة فيات كرايسلر، متهمة إياها بارتكاب ممارسات فساد.

وقالت جنرال موتورز في بيان صحفي إن الدعوى تتعلق بالتحقيق الاتحادي المستمر في الفساد بين المديرين التنفيذيين لشركة فيات كرايسلر وقادة نقابة عمال السيارات المتحدة.

وتم الكشف عن تفاصيل لممارسات فساد في التحقيق الاتحادي مما أدى إلى العديد من الاعتقالات.

ووفقا للدعوى المرفوعة في محكمة بولاية ميشيجان، فإن فيات كرايسلر متورطة في تقديم رشوة للحصول على تنازلات وكسب مزايا في ثلاث اتفاقيات عمل مع النقابة على مدار عدة سنوات.

وقال كريج جليدين نائب الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز في بيان: "تهدف هذه الدعوى إلى مساءلة فيات كرايسلر عن الضرر الذي تسببت به أفعال الشركة".

من جانبها، أعربت فيات كرايسلر عن دهشتها تجاه تلك الدعوى "سواء من حيث محتواها أو توقيتها".

