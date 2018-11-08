دراسة لعلاج حالة "الدوار" عند ركاب السيارات ذاتية القيادة

المصدر: د ب أ

كشفت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية "جاجوار لاند روفر" النقاب عن دراسة تجريها حاليا لتحديد أفصل وسائل علاج حالة "دوار الحركة" التي يمكن أن تصيب ركاب السيارات ذاتية القيادة. وبحسب الشركة فإنها تستهدف تقليص آثار حالة الدوار بالنسبة لركاب السيارات ذاتية القيادة بنسبة تصل إلى 60%.

وأشار موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن "جاجوار" المملوكة لمجموعة "تاتا موتور" الهندية لصناعة السيارات جمعت بيانات متعلقة بحالة الدوار في رحلات بالسيارات وصل إجماليها إلى 15 ألف ميل، مع قياس تأثيرات أداء المهام المختلفة مثل تصفح البريد الإلكتروني أثناء ركوب السيارات. وذكرت "جاجوار" أنها حددت من خلال هذه البيانات خط الأساس لأسلوب القيادة الذي يجب أن تلتزم به السيارة ذاتية القيادة للتصدي لمشكلة الدوار لدى ركابها. كما يجب أن يكون في مقدور السيارة ذاتية القيادة وفقا لهذه البيانات تقليل تحريك عجلة القيادة حتى يشعر الركاب براحة أكبر.

علاوة على ذلك تقول "جاجوار" إنه يجب أن يكون في مقدور السيارة ذاتية القيادة اكتشاف إصابة الراكب بالإعياء أثناء الرحلة، وذلك من خلال وجود وحدات استشعار تستطيع رصد التغييرات الفسيولوجية البيومترية في جسم الراكب، بحيث تكون السيارة قادرة بناء على هذه المعلومات تعديل إعدادتها لتقليل حالة الدوار، بما في ذلك تغيير درجة حرارة تكييف الهواء وتعديل وضع المقاعد ونظام تعليق السيارة وربما تعديل ارتفاع شاشة اللمس الخاصة بنظام تكنولوجيا المعلومات في السيارة والموجودة في لوحة العدادات.

يذكر أن التطور في أنظمة تعليق السيارات اليوم أدى إلى تراجع الإصابة بالدوار، حيث أصبح في المقدور حاليا تعديل وضع نظام التعليق في السيارة كل 5 ملي ثانية لضمان أقصى شعور بالراحة لركاب السيارات .