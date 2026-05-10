أندية الهواة تتمسك بـ «الفار» لضمان العدالة في الجولات المصيرية



تصاعدت في دوري الدرجة الأولى «الهواة» وتيرة المطالبة بتوفير تغطية تلفزيونية مباشرة لأهم المواجهات التي تقام ضمن الجولات الأربع المتبقية من عمر المسابقة المؤهلة إلى مصاف دوري المحترفين، وتُعد المباريات القادمة حاسمة في تحديد هوية الفريقين الصاعدين إلى دوري أدنوك للمحترفين، وكذلك الهابطين إلى دوري الثانية، وسط دعوات متزايدة لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، والاستعانة بحكام دوليين لإدارة المواجهات المصيرية.



وأكد مسؤولون رياضيون أن المرحلة الحالية تمثل منعطفاً مصيرياً في الموسم، ما يتطلب دعماً استثنائياً من اتحاد الكرة، والقنوات التلفزيونية والأندية، لضمان أعلى درجات العدالة والحياد، خاصة أن نتائج الجولات المقبلة، ستحدد مصير موسم كامل للأندية المتنافسة.



بدوره، أكد محمد عبد الله الطربان رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن، أن دوري الدرجة الأولى يحتاج إلى مزيد من الدعم الفني والتنظيمي، وتقليص الفجوة مع دوري المحترفين، مشيراً إلى أن تطبيق تقنية «الفار» أصبح ضرورة في كرة القدم الحديثة.

وقال الطربان: وجود التقنية لا ينتقص من جهود الحكام، بل يساعدهم على اتخاذ القرارات الصحيحة، ويمنح المنافسات مزيداً من العدالة والوضوح، مضيفاً أن تطوير دوري الأولى سينعكس إيجاباً على جاهزية الفرق الصاعدة للمنافسة في دوري الأضواء.



احتدام الصراع

من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، على أهمية النقل التلفزيوني للمباريات المتبقية، خاصة مع احتدام المنافسة في الأسابيع الأخيرة، مؤكداً أن الجماهير بحاجة إلى متابعة الفرق المرشحة للصعود، إلى جانب تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم.

وأضاف أن المباريات المقبلة تمثل حصاد موسم كامل، داعياً إلى تكليف أفضل الطواقم التحكيمية للمواجهات الحساسة، خصوصاً في ظل اشتداد الصراع بين أندية العروبة والبطائح والإمارات.



دعم استثنائي

كما أكد رئيس اللجنة الفنية بنادي العروبة، خليفة راشد الملاحي، أن الجولات المتبقية من عمر المسابقة، والتي تتعلق بمباريات الفرق الباحثة عن الصعود، تحتاج إلى دعم استثنائي، يشمل النقل التلفزيوني، وتقنية «الفار»، وكذلك الاستمرار في تعيين حكام دوليين لقادم المواجهات المصيرية والحساسة، من أجل تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الفرق، وعدم ضياع جهود موسم كامل بسبب أخطاء تحكيمية غير مقصودة، لكنها بالتأكيد ستؤثر بشكل كبير في النتائج، ولذلك لا بد من توفير تقنية الفيديو في قادم المباريات.



منافسة ساخنة

وقال رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، عبد العزيز عبد الرحمن منقوش، إن البطولة بلغت أقوى مراحلها، وإن المنافسة تزداد سخونة من جولة إلى أخرى، ما يجعل تطبيق تقنية الفيديو ونقل المباريات تلفزيونياً أمراً ضرورياً.

وأشار إلى أن أي قرار تحكيمي خاطئ، قد يؤثر بشكل مباشر في مصير الفرق المتنافسة، مؤكداً أن الجماهير من حقها متابعة المباريات الحاسمة، كما أن النقل التلفزيوني يمنح اللاعبين فرصة الظهور، وإبراز إمكاناتهم أمام أندية دوري المحترفين.



الترتيب

يتصدر فريق يونايتد جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، يليه حتا والعروبة والذيد والعربي، برصيد 47 نقطة لكل فريق، ثم دبا الحصن بـ 46 نقطة، والفجيرة بـ 37 نقطة، والإمارات بـ 36 نقطة، والحمرية بـ 32 نقطة، و«غلف يونايتد» و«سيتي» ولكل منهما 22 نقطة، ثم الاتفاق بـ 19 نقطة، ومصفوت بـ 18 نقطة، ومجد والجزيرة الحمراء، ولكل منهما 17 نقطة.