15.640مليون درهم تكلفة الحكام الأجانب في «دورينا» خلال 5 مواسم

موسم 2025-2026 الأعلى بـ 51 مباراة أدارها 39 أجنبياً

7 مباريات في الموسم الحالي بصافرة أجنبية بعد 4 جولات

إبراهيم المهيري: لا أتوقع زيادة الاستعانة بالحكام الأجانب عن الموسم الماضي كثيراً

أحمد خليفة حماد: استقدام الأجنبي بلا طلب أمر مستغرب

عبدالله العاجل: ثقة الشارع الرياضي تدعم التجربة وكل شيء بيد الحكم المواطن

يشهد الموسم الحالي مواصلة الاستعانة بـ «الصافرة الأجنبية» في إدارة مباريات دوري أدنوك للمحترفين للموسم السادس على التوالي، وذلك منذ ظهورها الأول والتاريخي في موسم 2021-2022، وبعد مرور 4 جولات على انطلاق منافسات الموسم الحالي 2026-2027، يظل الجدل مستمراً حول التكلفة المالية وحجم الاستعانة بالحكام الأجانب، وسط مؤشرات على أن هذا الموسم قد يسجل رقماً غير مسبوق في ظهور التحكيم الأجنبي في تاريخ دوري المحترفين.

وظهر التحكيم الأجنبي لأول مرة في الدوري في الجولة السابعة من موسم 2021-2022 خلال المواجهة التي جمعت بين شباب الأهلي والجزيرة وأدارها الحكم التركي المعتزل جونيت شاكر، إذ تبلغ تكلفة استقدام طاقم تحكيم أجنبي 170 ألف درهم في المباراة.

وخلال المواسم الخمسة الماضية ظهر التحكيم الأجنبي في 92 مباراة بدوري المحترفين، إذ شهد الموسم الماضي 2025-2026 ارتفاعاً كبيراً في عدد المباريات التي أدارها حكام أجانب مقارنة بالمواسم الأربعة السابقة له، خصوصاً مع اعتماد نادي العين على طلب حكام أجانب لمبارياته والمنتظر أن يصل إلى 26 مباراة في الموسم الحالي.

وفي أول 4 جولات من الدوري هذا الموسم، ظهر التحكيم الأجنبي في 7 مباريات، وهي بني ياس والعين «السلوفاكي إيفان كروزلياك»، العين وخورفكان «التركي خليل أوموت»، الشارقة والجزيرة «السلفادوري إيفان بارتون»، الوصل وشباب الأهلي «الفنزويلي خيسوس فالنزويلا»، العين والنصر «الهندوراسي سعيد مارتينيز»، كلباء والعين «البلجيكي إيريك لامبيرشيتس»، وشباب الأهلي والجزيرة «الأوروغوياني غوستافو تيخيرا».

وبلغ إجمالي تكلفة «الصافرة الأجنبية» في دوري المحترفين على مدار المواسم الخمسة الماضية 15 مليوناً و640 ألف درهم، إذ شهد موسم 2021-2022 4 مباريات بحكام أجانب بتكلفة 680 ألف درهم، وفي موسم 2022-2023 أدار 6 حكام أجانب 6 مباريات بتكلفة وصلت إلى مليون و20 ألف درهم، وارتفع العدد في الموسم التالي إلى 19 مباراة أدارها 18 حكماً أجنبياً بتكلفة 3 ملايين و230 ألف درهم.

وتراجعت الصافرة الأجنبية في موسم 2024-2025 إلى 12 مباراة، أدارها 11 حكماً أجنبياً، بتكلفة مليونين و40 ألف درهم، فيما شهد الموسم الماضي ارتفاعاً حاداً هو الأكبر على الإطلاق، حيث أدار 39 حكماً أجنبياً 51 مباراة بتكلفة وصلت إلى 8 ملايين و670 ألف درهم، فيما بلغت التكلفة بعد مرور 4 جولات من الموسم الحالي مليوناً و190 ألف درهم إجمالي 7 مباريات.

ويعد العين أكثر أندية المحترفين التي شهدت مبارياته حضوراً للتحكيم الأجنبي حتى الآن، حيث ظهروا في 46 مباراة لـ «الزعيم»، منها 42 مباراة خلال 5 مواسم، وفي الموسم الحالي 4 مباريات في أول 4 جولات.

وجاء الوحدة ثانياً في الترتيب بعدما ظهرت الصافرة الأجنبية في المباريات التي كان طرفاً فيها في 26 مباراة، يليه شباب الأهلي «21 مباراة»، الجزيرة «18 مباراة»، الشارقة «19 مباراة»، الوصل «19 مباراة»، النصر « 12 مباراة»، كلباء «8 مباريات»، عجمان «7 مباريات»، بني ياس «7 مباريات»، الظفرة «6 مباريات»، وخورفكان «5 مباريات»، وذلك بإضافة مباريات الجولات الأربع الأولى من الموسم الحالي.

ولم يقتصر الأمر في الاستعانة بالصافرة الأجنبية على طلب الأندية وحسب، بل منذ الموسم الماضي تم استقدام حكام أجانب لعدد كبير من المباريات عن طريق رابطة المحترفين الإماراتية، ومع مرور الجولات، واشتعال الصراعات، إضافة إلى القمم الكلاسيكية والجماهيرية قد يتجاوز مجموع المباريات التي يديرها أطقم تحكيم أجنبية 55 مباراة.

توقعات

من جانبه، أكد إبراهيم المهيري الحكم السابق والمحلل التحكيمي أن آلية استقدام الحكام شهدت تحولاً لافتاً في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت الرابطة واتحاد الكرة هما المحرك الأساسي لاستقدام الصافرة الأجنبية للمباريات الكبيرة، باستثناء نادي العين الذي يواصل طلبهم بشكل رسمي ومستمر، بينما تقتصر طلبات بقية الأندية مثل الوصل على مباراة أو مباراتين خلال الموسم، مشيراً إلى أن الأرقام المتوقعة لهذا الموسم قد تتماثل مع الموسم الماضي أو تزيد بقليل مع اشتداد المنافسة.

وقال المهيري: الاستعانة بالحكام الأجانب أمر إيجابي وليس سلبياً في المجمل، ونحن مع الاستمرار في استقدام حكام أجانب لكن في الوقت نفسه إعطاء دعم أكبر للحكم المواطن لإكسابه الخبرات، خصوصاً وأن هناك العديد من الحكام الشباب الذين يحتاجون إلى وقت لاكتساب الخبرات، كما أن الحكم المواطن عليه أيضاً أن يثبت حضوره وأنه يستحق إدارة المباريات المهمة.

وأضاف المهيري: كيف يمكن أن نطور الحكم الإماراتي إذا لم نمنحه الفرصة الكافية في إدارة المواجهات الصعبة ذات الضغط الجماهيري؟ فالمحاضرات النظرية وورش العمل تمثل جزءاً بسيطاً للغاية من عملية التأهيل، لكن الميدان هو المحك الحقيقي.

وأشار إلى أن الصافرة الأجنبية تدعم استقرار الدوري وتخفف حدة الاحتجاجات في بعض المباريات الحساسة، لكن التوازن مطلوب، ولاتحاد الكرة دور أصيل في تطوير الحكم المحلي، بينما الرابطة تريد إنجاح بطولاتها، وبالتالي من الضروري وجود تنسيق واتفاق يضمن عدم تهميش الكوادر الوطنية، ومنح حكامنا الشباب الثقة والصبر لاكتساب الخبرة الميدانية اللازمة.

استغراب

بدوره، أبدى أحمد خليفة حماد المدير التنفيذي السابق لنادي شباب الأهلي والمحلل الفني، استغرابه من قيام رابطة المحترفين باستقدام حكام أجانب لبعض مباريات الدوري من تلقاء نفسها ودون طلب من الأندية، متسائلاً عما إذا كان هذا التوجه يعكس عدم ثقة في قدرات وإمكانيات الحكم المواطن.

وأوضح أن الفكرة في بدايتها كانت قائمة على تلبية رغبة الأندية التي تبحث عن تخفيف الضغوط في المواجهات الحساسة، إلا أن التحول الحالي يحرم الكوادر الشابة والواعدة من خوض المباريات الجماهيرية والكبيرة التي تصنع الخبرة الشخصية والتراكمية لأي حكم.

وقال حماد: إن استمرار هذا النمط يستهلك تكلفة مالية ضخمة كان من الممكن استثمارها في تطوير الحكم المواطن، وتأهيله عبر معسكرات وبرامج عالية المعايير، فما يحدث حالياً يضع الحكم المحلي في مرتبة ثانوية، وكأنه غير مؤهل لإدارة القمم والديربيات الكبيرة، وهو أمر يتنافى مع تاريخ التحكيم الإماراتي الذي سجل حضوراً مشرفاً في البطولات الكبرى.

وأشار إلى أن الأخطاء التحكيمية جزء من كرة القدم وتوجد حتى لدى حكام كأس العالم، وتقنية الفيديو (VAR) قللت الكثير من القرارات المثيرة للجدل، موضحاً أنه ليس ضد الحكم الأجنبي تماماً في بعض المباريات المفصلية إذا طلب النادي ذلك كحق مكفول له، لكن جلبهم بهذا الكم الهائل يضر بالمنظومة التحكيمية الوطنية، وأحيي الأندية التي تمتنع عن طلب الصافرة الأجنبية وتضع ثقتها كاملة في الحكم المواطن.

نجاح

من جهته، يرى عبدالله العاجل الحكم الدولي السابق أن قبول الشارع الرياضي والأجهزة الفنية واللاعبين للصافرة الأجنبية هو العامل الرئيسي الذي يشجع على استمرار تجربة الحكم الأجنبي، لكونها تخفف من حدة الاعتراضات والضغوط على الرابطة واتحاد الكرة، موضحاً أن اتحاد الكرة لا يستقدم حكاماً غير معروفين، بل يحرص على استدعاء أسماء بارزة من نخبة حكام كأس العالم وأوروبا وممن أداروا بطولات كبرى، ما يرفع من القيمة الفنية لإدارة المباريات الحساسة.

وأشار العاجل إلى أن الاعتماد على الحكام الأجانب في المباريات المهمة لا يعني إغلاق الباب أمام الحكم المواطن، بل يضع أمامه تحدياً حقيقياً لإثبات الذات ومجاراة المستويات العالمية. وقال: إن كل شيء بيد الحكم المواطن نفسه، إذ يتوجب عليه التركيز العالي، واستغلال الفرص التي تتاح له ليثبت للجميع أنه يستحق التواجد في المباريات الجماهيرية والكبيرة.

وأضاف أن حضور الحكام الأجانب في دورينا لم يمنع وصول حكامنا إلى المحافل الدولية، بدليل وصول عمر آل علي إلى نهائيات كأس العالم، وهو إنجاز يحسب للتحكيم المحلي، لافتاً إلى أنه متى ما اشتدت المنافسة بين أندية الصدارة، زادت المطالبات بالصافرة الأجنبية لتفادي القرارات المؤثرة، لكن إذا أثبت الحكم المواطن كفاءته وقدرته على قيادة المباريات بنجاح ستتقلص هذه الأعداد تلقائياً.

وأكد العاجل أن الحكام الأجانب ناجحون حتى الآن في إدارة المباريات، حيث قلت الاعتراضات، مشدداً على أن الحكم المواطن عليه دور كبير للحفاظ على مكتسباته والتأكيد على أنه متواجد بشكل قوي، متمنياً من حكامنا الاستفادة الميدانية من الحكام الأجانب في كيفية إدارة المباريات وليس فقط في آلية تطبيق القانون.

موسم 2021-2022

الحكام الأجانب: 4

المباريات: 4

التكلفة: 680 ألف درهم

موسم 2022-2023

الحكام الأجانب: 6

المباريات: 6

التكلفة: مليون و20 ألف درهم

موسم 2023-2024

الحكام الأجانب: 18

المباريات: 19

التكلفة: 3 ملايين و230 ألف درهم

موسم 2024-2025

الحكام الأجانب: 11

المباريات: 12

التكلفة: مليونان و40 ألف درهم

موسم 2025-2026

الحكام الأجانب: 39

المباريات: 51

التكلفة: 8 ملايين و670 ألف درهم

موسم 2026-2027 «4 جولات»

الحكام الأجانب: 7

المباريات: 7

التكلفة: مليون و190 ألف درهم

إجمالي عدد المباريات التي أدارها حكام أجانب في دوري المحترفين خلال المواسم الـ 5 الماضية 92 مباراة

تكلفة الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي 170 ألف درهم في المباراة الواحدة

إجمالي التكلفة 15 مليوناً و640 ألف درهم

أكثر الأندية التي شهدت مبارياتها ظهوراً للحكم الأجنبي حتى الموسم الحالي

العين 46

الوحدة 26

شباب الأهلي 21

الشارقة 19

الوصل 19

الجزيرة 18

النصر 12

كلباء 8

عجمان 7

بني ياس 7

الظفرة 6

خورفكان 5

الحكام الأكثر ظهوراً في دوري المحترفين

التركي خليل أوموت 5

الفرنسي كليمنت توربان 4

البرازيلي ويلتون بيريرا 4

السلوفاكي إيفان كروزلياك 4

الهولندي داني ماكيلي 3

الأرجنتيني فاكوندو تيلو 3

الروماني استيفان كوفاتش 3

السلوفيني سلافكو فينيشيتش 3

المكسيكي سيزار راموس 3

الألماني فيليكس زواير 3

السلفادوري إيفان بارتون 3

الألماني دانييل سايبرت 2

الصربي سردان يوفانوفيتش 2

البرازيلي رافائيل كلاوس 2

الأرجنتيني يايل فالكون 2

البرتغالي أرتور سواريز 2

الإيطالي ديفيد ماسا 2

المكسيكي سيزار أرتورو 2

الروسي كيريل ليفنيكوف 2

الروسي سيرجي كاراسييف 2

الهولندي سردار غوزبيوك 2

المونتنيغري نيكولا دابانوفيتش 2

الكوري الجنوبي كيم يونغ 2

الصيني ما نينغ 2

البرازيلي رامون أباتي 2

البلجيكي إريك لامبيرشيتس 2