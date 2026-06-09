رياضيون لـ«البيان»: دعم القيادة الرشيدة دليل على أهمية الرياضة في المجتمع الإماراتي

تحرص القيادة الرشيدة على دعم الرياضة الإماراتية بمختلف أشكالها، وذلك من أجل تحقيق الإنجازات والبطولات ومواصلة التميز، لا سيما أن تطوير منظومة القطاع الرياضي المتكاملة يمثل محوراً مهماً، ضمن رؤية الدولة التنموية الشاملة والمستدامة لبناء جيل من الرياضيين القادرين على الإسهام في صناعة مستقبل الوطن، وإعلاء اسم الدولة في المحافل والمنافسات الرياضية العالمية.



وأكد نخبة من الرياضيين الإماراتيين أن القيادة الرشيدة تولي قطاع الرياضة والشباب في الدولة الدعم والاهتمام، ما كان له كبير الأثر في تطوير الرياضة الإماراتية، كما أن الدعم والاهتمام بالرياضة كان له دور كبير في جعل الإمارات منصة لنجوم العالم، وموطناً لتميزهم الرياضي وإبداعاتهم، ونموذجاً يحتذى به في الريادة والإلهام، لتبقى الرياضة الإماراتية بارزة على الخريطة العالمية.



وقال محمد عبد الرحمن الهياس، مدرب فريق رديف البطائح لكرة القدم: «تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تطوير منظومة القطاع الرياضي، إيماناً منها بدور الرياضة في بناء الإنسان، وتعزيز جودة الحياة وصناعة الأجيال الواعدة، فدولة الإمارات مهيأة تماماً بأن تكون منصة رياضية للكشف عن المواهب وصقلها وصناعة النجوم والأبطال بأعلى معايير الجودة المعتمدة دولياً، وليس هذا فحسب، إذ إن الدولة وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة لا تدخر جهداً في دعم الرياضة وتوفير كل مقومات النهوض بها، وتطويرها لرفع عَلم الدولة على منصات التتويج العالمية».



وأكد حسن عبدالله المنصوري، إعلامي رياضي، وعضو سابق في مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الرياضي، أن القطاع الرياضي في دولة الإمارات حقق -وباقتدار- العديد من المكتسبات والإنجازات الاستثنائية، وشكل حالة من التحدي المستمر للذات بين الرياضيين لإعلاء راية الوطن، والصعود على منصات التتويج.



وواصل: «كما أن دعم القيادة الرشيدة للرياضة في الدولة جعل رياضة الإمارات رقماً مميزاً وصعباً، ويضعها أيضاً في مصاف الدول المتقدمة رياضياً، مؤكداً أنه في ظل ما تتمتع به الإمارات من بنى تحتية رياضية متطورة ومتكاملة أصبحت الدولة الوجهة الأولى والمفضلة لدى الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية».



وأشارت الرياضية الإماراتية سهام الشحي إلى حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دفع الشباب للأمام، وحثهم على التميز وتمثيل الدولة بأفضل صورة في كل المحافل الخارجية لا سيما الرياضية منها، حيث يظل دعم القطاع الرياضي في الدولة أولوية من ضمن أولوياته، حيث شملت مظلة عطائه الأسوياء وأصحاب الهمم على حد سواء، في إطار السعي إلى إحراز المراكز المتقدمة في مختلف ميادين المنافسات إقليمياً وقارياً وعالمياً، فيما أوضح الرياضي أحمد عبد الرحمن بن ظبوي الفلاسي، رئيس لجنة اللياقة البدنية في اتحاد الإمارات للياقة البدنية، وبناء الأجسام، بأن دولة الإمارات تحفل بقيادة رشيدة، تدفع الرياضيين إلى منصات التتويج في جميع الألعاب والرياضات الجماعية والفردية.

وأضاف: «وتحفل دولة الإمارات - ولله الحمد - بالعديد من الإنجازات التي رسخت مكانتها على المستوى العالمي، ومكنت أبناء الوطن من تحقيق الإنجازات الرياضية على مستوى التنافس والتنظيم وصناعة المستقبل الرياضي إقليمياً وقارياً وعالمياً».

وطالب الفلاسي في الوقت ذاته بأن تحرص الأندية، وشتى الاتحادات الرياضية في الدولة على استقطاب كل الفئات العمرية في المجتمع الإماراتي، وتشجيعها على ممارسة الرياضة، من خلال ضخ المبادرات والبرامج والفعاليات الرياضية الجاذبة، مع الانتباه في الوقت ذاته لباقة المخرجات الإيجابية والهادفة من تلك البرامج الرياضية.