«سوفرينتي» يعزز صدارته لخيول الثلاث سنوات في أمريكا

«غلوفز أوف» يستهدف الفوز في مضمار ساراتوغا الأمريكي اليوم

عزز «سوفرينتي» لجودلفين صدارته لأفضل الخيول بعمر الـ3 سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن حلق بأكبر هامش فوز في مسيرته بانتزاع لقب «ترافيرز ستيكس» للفئة الأولى على مضمار ساراتوغا بفارق 10 أطوال، ليصبح ثاني جواد فقط منذ عام 1942 يضيف «ديربي منتصف الصيف» إلى انتصاراته الكلاسيكية السابقة بإحرازه لقب « ديربي كنتاكي » و«بيلمونت ستيكس»، فيما أكدت خيول جودلفين تألقها العالمي بعد أن حقق الجواد الأكبر سناً «أمبودزمان» فوزاً مستحقأً ورد اعتباره أمام بطل «إكليبس ستيكس» الجواد «ديلاكروا» بعد تتويج نجم جودلفين بلقب «جودمونت إنترناشونال ستيكس» للفئة الأولى على مضمار يورك.

وتنتظر «سوفرينتي» مهمة جديدة بعد أن أكد مكانته أفضل جواد في عمر الثلاث سنوات بأمريكا الشمالية، حيث يستعد لمواجهة نخبة خيول السباقات الرملية الأكبر سناً على مضمار ديلمار في سباق «بريدرز كب كلاسيك» في شهر نوفمبر المقبل، فيما قد يعود «أمبودزمان» بعد إنجازه في يورك وفوزه في «برنس أوف ويلز ستيكس» في يونيو، إلى «أسكوت» للمشاركة في شامبيون ستيكس للفئة الأولى في أكتوبر، مع خيار التوجه إلى آيرش تشامبيون ستيكس للفئة الأولى قبل ذلك.

ولم تكن انتصارات خيول جودلفين اللافتة محصورة في الأسبوع الماضي على إنجاز الثنائي سوفرينتي وأمبودزمان بل واصل «ترولرمان» بطل سباقات المسافات الطويلة، تألقه هذا العام بعد أن تابع بطل غولد كب انتصاراته بفوز جديد في سباق لونزديل كب من الفئة الثانية ضمن فعاليات مهرجان ايبور الإنجليزي في يورك ما يضعه مرشحاً بارزاً للمشاركة في بريتش شامبيونس لونغ ديستانس كب للفئة الأولى في يوم الأبطال البريطاني، وهو السباق الذي فاز به عام 2023.

من جهة أخرى، يخوض «غلوفز أوف» لجودلفين تحدي ويذ أنتيسيبَيْشن ستيكس للفئة الثالثة في مضمار ساراتوغا بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم مؤكداً سعيهإلى مواصلة التألق بعد العرض المبهر في أول مشاركة له تحت إشراف المدرب إوين هارتي في يوليو بإحرازه لقب سباق مبتدئة في إيليس بارك بفارق ثلاثة أرباع الطول.