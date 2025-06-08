«سوفرينتي» لجودلفين يهدي الإمارات إنجازاً جديداً في أمريكا

أهدى المهر «سوفرينتي» بشعار جودلفين إنجازاً جديداً لخيول الإمارات بعد فوزه بلقب أحد أهم الألقاب العالمية «بيلمونت ستيكس» في الجولة الختامية للتاج الثلاثي الأمريكي على مضمار ساراتوغا في الولايات المتحدة الأمريكية ليواصل نجم جودلفين تألقه بعد إحرازه لقب أحد أعرق السباقات العالمية «ديربي كنتاكي» قبل نحو شهر.

وأهدى «سوفرينتي» الشعار الأزرق الملكي اللقب الثاني في السباق الشهير «بيلمونت ستيكس» بعد إنجاز «إسينشال كواليتي» في عام 2021.، ليعزز موقعه أفضل مهر بعمر ثلاث سنوات في أمريكا الشمالية بفوز رائع في السباق البالغة مسافته 2000 متر من الفئة الأولى بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب وليام موت مسجلاً زمناً قدره 2.0.69 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن منافسه «جورناليزم» بقيادة امبورتو ريسبولي وإشراف مايكل مكارثي فيما جاء في المركز الثالث «بايزا» بقيادة فلافين برات وإشراف جون شيريفس.

وتكرر السيناريو بين البطل والوصيف للمرة الثانية بعد أن كان الفارق بين الجوادين في ديربي كنتاكي الشهر الماضي طولاً ونصف طول، حيث أطلق «سوفرينتي» العنان في ذلك السباق لانطلاقة قوية في المسار المستقيم على أرضية موحلة مشبعة بمياه الأمطار، ليمنح جودلفين أول فوز له في السباق الأمريكي المشهور بعبارة «رن فور ذا روزيس».

وأعرب مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في «جودلفين» بالولايات المتحدة عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال: إنها أكثر المشاعر روعة في العالم بعد تحقيق هذا الإنجاز، حيث تم تدريب «سوفرينتي» بدقة متناهية من قبل بيل وفريقه ليأتي هنا بعد راحة استمرت خمسة أسابيع، وكنا نعلم أنه حصان جيد قبل ديربي كنتاكي وقد أظهر قدراته في ذلك اليوم، لذلك فإن العودة إلى هذا التحدي وإثبات نفسه مجدداً، والفوز على حصان رائع مثل «جورناليزم»، تعد نتيجة رائعة.

وأضاف: من الرائع الفوز باثنتين من جولات التاج الثلاثي، ونحن سعداء جداً بذلك، كانت الخطة هي المجيء إلى هنا بعد الديربي، وقد أسهم ذلك في تشكيل ملامح نسخة رائعة من السباق ضمت بطل الديربي وبطل بريكنيس في مواجهة على لقب بيلمونت، واتخذنا قرار المجيء إلى هنا بعد أيام قليلة من الديربي وأشعر بأن هذا القرار كان مبرراً بناءً على الأداء الرائع الذي شهدناه اليوم، حيث تحدثنا عن التصرف الأفضل تجاه الجواد الذي بذل مجهوداً كبيراً في الديربي، ولقد استهل موسمه في سباق فاونتين أوف يوث ولم يكن لديه سوى أربعة أسابيع قبل ديربي فلوريدا.

وتابع: رأينا مدى تحسن حالته في الأسابيع الخمسة التي مر بها خلال الرحلة من فلوريدا داربي إلى كنتاكي داربي، واعتقدنا أن خمسة أسابيع أخرى بين كنتاكي داربي وبيلمونت كانت المسار الصحيح والمناسب للجواد، وكنا نسعى لاستبقاء قدرات الحصان طوال العام، مع الحفاظ به كجواد متميز على المدى الطويل، وهناك سباقات أخرى في المستقبل نود الفوز بها مثل ترافيرس والفوز به يمثل إنجازاً خاصاً، وسبق لنا الفوز به، ولكنني لا أعتقد أن بيل قد فاز به، لذا سيكون أمراً رائعاً له.

واختتم قائلاً: سيكون رائعاً، إذا ظل الحصان بصحة جيدة، أن نشارك في ديل مار من أجل المنافسة على لقب بريدرز كب كلاسيك، وهو سباق شاركنا فيه عدة مرات ولم تتح لنا الفرصة للفوز به بعد.

من جانبه قال المدرب بيل موت إن مشهد المنافسة في الديربي تكرر مرة أخرى، فقد خرج الثلاثة الأوائل في الديربي بنفس المراكز الثلاثة الأولى هنا وبالتالي فإن مستوى الأداء متماسك، وهي ثلاثة خيول رائعة ويشعر بالسعادة بعودة «سوفرينتي» وتقديمه نفس الأداء الذي قدمه في الديربي، مشيراً إلى أن عدم المشاركة في سباق بريكنيس، كانت قراراً صحيحاً وكانت الأمور تسير بشكل رائع في الجولة الختامية من التاج الثلاثي.

بدوره، أكد الفارس جونيور ألفارادو، أن هذا هو جوهر السباقات، اثنان من الخيول الرائعة يتحديان بعضهما بعد أن قدم «جورناليزم» أداءً رائعاً مجدداً بعد عودته من سباق بريكنيس، حيث كافح بشدة ولم يجعل الأمور أسهل على حصانه البطل «سوفرينتي» الذي كان رائعاً في السباق واستحق الفوز بكل جدارة.

وبالعودة إلى مجريات السباق، انطلق «سوفرينتي» الذي واجه أرضية أكثر جفافاً هذه المرة بشكل جيد ونافس على المركز الثالث على الجهة الداخلية لـ«أنكيجد» في المرحلة الأولى من السباق، فيما استعاد «جورناليزم» توازنه بعد تعثره عند الخروج من البوابة لينضم إلى ثنائي الصدارة عند المنعطف الأول، حيث فتح «رودريجوس» و«كرودو» هامشاً في المقدمة بفارق طولين عن بقية المجموعة، قبل أن يبدأ «جورناليزم» و«سوفرينتي» في الاقتراب منهما عند منتصف المسافة، حيث كان كل منهما يراقب الآخر عن كثب لينطلق «جورناليزم»، بطل «بريكنيس ستيكس» بالجهة الخارجية في المنعطف الأخير، بينما قام جونيور ألفارادو بتحويل مسار «سوفرينتي» نحو الخارج أيضاً لملاحقة منافسه ذاك عند بداية المسار المستقيم قبل أن ينتزع «جورناليزم» زمام الصدارة من «رودريجوس» عند علامة 1.5 فيرلونغ، لكنه لم يستطع مقاومة تحدي «سوفرينتي»، الذي اقتحم الصدارة في الفيرلونغ الأخير قبل أن ينطلق بعيداً.

وتمت تهدئة «سوفرينتي» في الأمتار الأخيرة ليعبر خط النهاية متقدماً بثلاثة أطوال، مانحاً جودلفين فوزه الثاني في بيلمونت ستيكس بعد «إسينشال كواليتي» في 2021، فيما احتفظ «بايزا»، الذي حل ثالثاً في ديربي كنتاكي، بنفس المركز بفارق ثلاثة أطوال ونصف طول.