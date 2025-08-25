«سوفرينتي» لجودلفين يواصل كتابة التاريخ

واصل المهر «سوفرينتي» لجودلفين، كتابة التاريخ، بعد فوزه بلقب «ترافرز ستيكس» على مضمار ساراتوغا في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً ريادته لفئة خيول الثلاث سنوات في أمريكا الشمالية، بعد أن أصبح أول خيل منذ 30 عاماً يكمل الثلاثية التاريخية، بالفوز بسباقات ديربي كنتاكي، وبيلمونت ستيكس، وترافرز ستيكس.

وأضاف نجم جودلفين إنجازاً جديداً في سجله، بعد اكتساحه سباق «ديربي منتصف الصيف» «ترافرز ستيكس» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر، من الفئة الأولى، بقيادة الفارس جونيور ألفرادو، وإشراف المدرب بيل موت، محققاً فوزاً سهلاً، بزمن قدره 2.0.84 دقيقة، بفارق 10 أطوال عن الوصيف «براكيت باستر»، بقيادة لويس سيز وإشراف فيكتوريا أوليفر.

وواصل «سوفرينتي» تألقه، بعد أن حقق سابقاً انتصارين رائعين في الجولتين الأولى والختامية من التاج الثلاثي، ودخل «ديربي منتصف الصيف»، عقب فوز سهل في «جيم داندي ستيكس» للفئة الثانية.

وانضم «سوفرينتي» إلى القائمة الذهبية التي حققت هذا الإنجاز، وهم «توينتي غراند» عام 1931، و«شت آوت» في 1942، و«ثَندر غلش» بنسخة 1995، فيما أضاف بطل التاج الثلاثي «ويرل أواي» أيضاً لقب بريكنس ستيكس إلى السلسلة عام 1941.

سعادة

وأعرب مايكل باناهان مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة، عن سعادته بهذا الإنجاز، موضحاً أن «سوفرينتي» تطور خطوة بخطوة، ويعيش البطل حالياً موسماً استثنائياً، منذ فوزه في «فاونتن أوف يوث»، مبدياً امتنانه لرؤية البطل يتطور بهذا الشكل، مع المدرب بيل موت، الذي قام بعمل رائع، بإيصاله إلى القمة في «الديربي»، ثم في «بيلمونت»، ليكرر تفوقه في السباق الأخير مع الجواد الذي يملك قدراً هائلاً من الموهبة، كاشفاً أنه بعد الإنجاز الأخير، تعتبر الوجهة المنطقية المقبلة إلى مضمار دلمار، لخوض سباق «بريدرز كب كلاسيك»، وهذا هو هدفه القادم على الأرجح.

هوية

وقال المدرب بيل موت إنه حاول مع الفارس جونيور توقع هوية الخيول التي ستظهر سرعة مبكرة في السباق، وكان واضحاً أن الخيلين «ماغنتيود» و«براكت باستر»، هما الأوفر حظاً لقيادة السباق، وأن «سوفرينتي» سيكون خلفهما، والذي استقر بشكل مريح بعد اجتياز المنعطف الأول، وعلى طول المسار الخلفي، وعندما بلغ علامة الـ 3 فيرلونغ، تقدّم بسلاسة، ليتجاوز المتصدرين، ويبسط هيمنته على الصدارة.

وأضاف المدرب: استبسل «براكت باستر» في الحفاظ على موقعه جيداً، حتى بلوغ علامة الميل، وقدم سباقاً شجاعاً، أحيي مدربته فيكي أوليفر، على جرأتها في إشراكه هنا، فقد قدّم أداءً رائعاً، لكن جوادنا أثبت جدارته وتفوقه، عندما انفرد بالصدارة في آخر فيرلونغ، إنه بالفعل جواد استثنائي.

وتوجه الفارس جونيور ألفرادو بالشكر إلى المدرب موت، متقدماً بالتهنئة إليه بمناسبة فوزه الأول في سباق «ترافرز»، كما توجه بالشكر لكل العاملين في جودلفين، وقال: «سوفرينتي» كان مذهلاً، حيث كان الموقف مختلفاً بعض الشيء، عندما وجد نفسه محصوراً بين الخيول، لكني لم أرغب في الخروج بعيداً في المنعطف الأول، إنه يتعامل مع كل ما أطلبه منه باحترافية، ودون تردد.

وأضاف: كنت أعلم تماماً موقعنا، وطلبت منه بعض الجهد، فانطلق بشكل رائع، هذا جواد العمر بالنسبة لي، وجميع انتصاراتي الكبيرة جاءت بفضله، ولا يسعني إلا أن أشكر جودلفين على ثقتهم المستمرة بي.