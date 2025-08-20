«أمبودسمان» لجودلفين يطارد لقب «جودمونت إنترناشونال ستيكس»

يتطلع « أمبودسمان» لجودلفين إلى ترسيخ مكانته كأفضل الخيل في المسافات المتوسطة على المضمار العشبي في العالم، بمشاركته في سباق الفئة الأولى « جودمونت إنترناشونال ستيكس »، لمسافة 2100 متر، في افتتاح مهرجان «إيبور» الإنجليزي على مضمار يورك بالمملكة المتحدة، حيث تجمعه المواجهة اليوم ضد غريمه «ديلاكروا»، الذي هزمه في سباق إكليبس ستيكس، والنجم الياباني «دانون ديسايل»، وبجانب «أمبودسمان» الذي يشرف عليه الثنائي جون وثادي جوسدن، يدفع فريق جودلفين بـ«بير كاسل» بإشراف أندريه فابر، فيما يشارك «أريبيان فورس»، بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب وليام هاجاس، في سباق «فولتيرجر ستيكس»، للفئة الثانية لمسافة 2400 متر.

ويسعى «أمبودسمان» إلى كسب التحدي، بعد أن حل وصيفاً بفارق عنق خلف «ديلاكروا» ابن «دباوي» في سباق الفئة الأولى إكليبس ستيكس على مضمار سانداون بارك مطلع يوليو، والذي كان ختامه سريعاً بعد وتيرة بطيئة في المراحل الأولى، ويدفع فريق جودلفين بورقة ثانية في السباق عبر الاستعانة بـ«بير كاسل» لتسريع وتيرة السباق، الفائز بعدة سباقات (ليستد) من لضمان وتيرة قوية لهذا السباق.

ويُعد «أمبودسمان» حالياً الخيل الأعلى تصنيفاً في العالم بالتعادل مع «فوريفر يونغ» و«فيلد أوف غولد»، بعد أن توج بانتصار حاسم في سباق الفئة الأولى برينس أوف ويلز ستيكس في مهرجان رويال آسكوت.

بدأ نجم جودلفين مسيرته بلا هزيمة في أول أربع مشاركات، من بينها سباق الفئة الثالثة بري دو برنس دا أورانج، وتعرض لخسارتين وحيدتين في مسيرته حتى الآن فقط كانتا على مضمار سانداون بارك، حيث حل وصيفاً أيضاً في عودته هذا الموسم في سباق الفئة الثالثة بريغادير جيرارد ستيكس في مايو.

وأكد المدرب ثادي غوسدن أن «أمبودسمان» أظهر قدرته على المنافسة على أعلى مستوى عند فوزه بسباق برينس أوف ويلز ستيكس، وقدم أداء قوياً في إكليبس، حينما خسر من جواد من الطراز الرفيع في سن الثالثة، حيث خرج من سباق سانداون بحالة جيدة، وتم منحه فترة للتعافي قبل الحضور إلى سباق اليوم، مشيراً إلى أنه حصان مخلص في الأداء ويأمل أن يقدم عرضاً كبيراً آخر.

وفي الحفل ذاته يخوض «ديستانت ستورم» لجودلفين ابن «نايت أوف ثندر» اختباراً أقوى في سباق الفئة الثالثة إيكومب ستيكس، تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي لمسافة 1400 متر، مؤكداً سعيه لمواصلة الانتصارات، بعدما انتزع فوزاً صعباً على حساب «كونستيتيوشن ريفر» في مهرجان جولاي فيستيفال بمضمار نيوماركت.

وقال المدرب شارلي أبلبي: «حددنا هذا السباق لـ«ديستانت ستورم» مباشرة بعد سباق نيوماركت، وثبتت قوة نتيجة فوزه، ولقد تطور بدنياً منذ ظهوره الأول، ونأمل أن يقدم أداء كبيراً يضعه في الصورة لعدد من الأهداف المهمة في خريف الموسم».