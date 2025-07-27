خيول الإمارات تتألق في المضامير البريطانية

تألقت خيول الإمارات في المضامير البريطانية، يوم أمس، بعد أن حصدت ثنائية في أسكوت عن طريق «ووردز أوف ترث» لجودلفين، و«كفر اب» لخليفة سعيد سليمان، ضمن مهرجان «كينغ جورج» وثلاثية في مضمار يورك بواسطة «رويال شامبيون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«المنجد» بشعار شادويل، و«جولدن بالاس» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، فيما حقق «كالاندجان» لقب سباق «كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس» للفئة الأولى.

وحصد «وورس أوف تروث» بشعار جودلفين لقب سباق الميل في أسكوت، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمنا قدره 1.14.76 دقيقة، وحل «ريبلز رومانس» بذات الشعار ثالثاً للعام الثاني على التوالي في الشوط الرئيسي «كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 2400 متر، والذي توج فيه بطلاً «كالاندجان» لآغا خان، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب غرافارد، مسجلاً زمناً قدره 2.29.74 دقيقة بفارق طول عن «كالبانا» بقيادة اوشين ميرفي، وإشراف اندريه بالدنغ.

وظفر «كفر اب» بشعار خليفة سعيد سليمان بلقب مسك ختام الحفل في أسكوت بإحرازه لقب سباق السرعة لمسافة 1000 متر، بقيادة وليام بيوك، وإشراف سيمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 58.82 دقيقة.

وفي مضمار «يورك» خطف «رويال تشامبيون» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بطاقة العبور إلى سباق جودمونت إنترناشونال ستيكس، بعد فوزه بلقب سباق «يورك ستيكس» من الفئة الثانية لمسافة 2100 متر، بإشراف المدرب كيه ار بورك، وقيادة كليفورد لي، مسجلاً زمناً قدره 2:05.64 دقيقة، بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «المقام» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة كيرن شومارك، وإشراف ايد ووكر.

ونالت «جولدن بالاس» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم لقب شوط المهرات الافتتاحي لمسافة 1200 متر، بقيادة أوشين اور، وإشراف ريتشارد فاهي مسجلة زمناً قدره 1.12.56 دقيقة.

وفاز «المنجد» بشعار شادويل بلقب سباق «الهانديكاب» لمسافة 1200 متر.

من جهة أخرى، يخوض «تورنادو أليرت» لجودلفين اليوم تحت إشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور سباق «غروسر دالماير برايس» للفئة الأولى لمسافة 2000 متر على مضمار ميونيخ في ألمانيا، حيث يسعى لإضافة اسمه إلى قائمة أبطال الكتيبة الزرقاء تضم «كتب»، و«بن بطل»، و«بارني روي»، و«نيشنز برايد».

وتشارك ضمن أشواط الحفل «هاني فلاور» لجودلفين، بإشراف هنري-أليكس بانتال في سباق «كونراد فيرنر فيلي مموريال» (ليستد) على مسافة 1400 متر، كما يشهد السباق مشاركة «فرينش ساند» بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بإشراف آرتشي واتسون.