«أمبودسمان» لجودلفين ضمن صدارة أفضل الخيول العالمية

حل الجواد «أمبودسمان» لجودلفين ضمن قائمة أفضل الخيول العالمية بحسب تصنيفات «لونجين» الدولية لأفضل خيول في العالم خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير إلى السادس من يوليو لعام 2025، حيث تصدر القائمة كل من «فيلد أوف جولد» لـ«جودمونت» بطل سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» في مهرجان رويال آسكوت، والجواد الياباني «فوريفر يونغ» بطل كأس السعودية 2025 والحائز المركز الثالث في النسخة الأخيرة من كأس دبي العالمي، إضافة إلى «أمبودسمان» ليتقاسم الثلاثي الصدارة الدولية بتصنيف 127.

واحتل «أمبودسمان» موقعه ضمن صدارة أفضل الخيول بعد أن حقق العديد من الإنجازات أبرزها إحراز لقب سباق «برنس أوف ويلز ستيكس» للفئة الأولى في مهرجان رويال آسكوت، ما ساهم في تعزيز مكانته كأفضل الخيول الأكبر سناً على عرش أوروبا.

واستطاع «أمبودسمان»، بإشراف الثنائي جون وثادي غوسدن، رفع رصيده إلى خمسة انتصارات، من أصل ست مشاركات.

واحتل المركز الرابع «ديلكروكس» بتصنيف 126 والذي يشرف عليه المدرب الإيرلندي إيدن أوبراين بجانب الجواد «كاينغ رايزينغ» و«رومانتيك واريور» وصيف كأس السعودية ووصيف شوط «دبي تيرف» في أمسية كأس دبي العالمي الأخيرة وبطل سباق جبل حتا في مضمار ميدان الموسم الماضي.

واحتل المركز السابع نجم جودلفين «سوفرينتي» بطل ديربي كنتاكي وسباق بيلمونت ستيكس بتصنيف 125 والذي يشرف عليه المدرب وليام موت بجانب كل من «كالاندان» و«دانون ديسايل» و«يان بروغيل».

وجاء في المركز الحادي عشر الجواد «وايت أباريو» بتصنيف 124 للأمير فيصل بن خالد آل سعود.

واحتل «أنماط» بشعار شادويل بإشراف تولد بليتشر المركز الثاني عشر بتصنيف 123 بجانب الجوادين «لوكد» و«لوس أنجلوس» وجاء «ريبلز رومانس» نجم جودلفين اللامع في المركز الخامس عشر بتصنيف 121 الحائز 18 انتصاراً في مشواره تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي، من بينها 13 فوزاً في سباقات الفئات آخرها سباق «هاردويك ستيكس» للفئة الثانية في ختام مهرجان رويال آسكوت في المملكة المتحدة، ليتساوى في ذات المركز والتصنيف مع رفيقه في الإسطبل «رولينغ كورت» بطل الـ 2000 جينيز الإنجليزي.