«ريبلز رومانس» يخوض تحدي «برايس فون برلين»

خيول الإمارات تتطلع إلى لقب «بري موريس دو غيس» الفرنسي

يخوض «ريبلز رومانس» لجودلفين سباق «برايس فون برلين» للفئة الأولى لمسافة 2400 متر على مضمار هوبغارتن في ألمانيا، مستعيداً ذكرياته في السباق الذي شكّل انطلاقته الحقيقية في عالم الانتصارات من الفئة الأولى قبل ثلاث سنوات، ليحقق بعدها ستة انتصارات أخرى من الفئة الأولى بإشراف المدرب شارلي أبلبي، أبرزها دبي شيماء كلاسيك، شامبيونز آند شاتر كب، ومرتين في سباق بريدرز كب تيرف.

ويتطلع «ريبلز رومانس» البالغ من العمر 7 سنوات، إلى الفوز باللقب بعد أن قدم عروضه المميزة هذا الموسم بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في سباقات من الفئة الثانية والثالثة: كأس أمير قطر من الفئة الثالثة، يوركشاير كب «الفئة الثانية»، وهاردويك ستيكس «الفئة الثانية» في مهرجان رويال آسكوت، ليصبح الجواد الأكثر فوزاً في تاريخ جودلفين.

وفي أحدث ظهور له، قدم «ريبلز رومانس» أداءً مميزاً في سباق كينغ جورج السادس آند كوين إليزابيث ستيكس للفئة الأولى الشهر الماضي في آسكوت، بعد أن تعرض لبعض الصعوبات في بداية المسار المستقيم لينهي السباق في المركز الثالث.

وقال المدرب شارلي أبلبي إن «ريبلز رومانس» خرج من سباق آسكوت بحالة جيدة، ومصدر قلقه الوحيد هو حالة الأرضية، وخاصةً إذا تحولت إلى لينة أكثر من كونها معتدلة، لكن التوقعات الجوية تبدو إيجابية، مشيراً إلى أن الفارس بيلي لوغنان ركب الجواد هذا الأسبوع للتعرّف إليه عن قرب، وهو فائز من قبل بهذا السباق ويعود اليوم وهو في جاهزية ممتازة.

هجوم ثلاثي

من جهة أخرى يقود بطل عمر السنتين «شادو أوف لايت» لجودلفين، إلى جانب العداء الواعد «سيمبول أوف أونر» بإشراف شارلي أبلبي والفائز على مسافة الميل بالفئة الأولى «ترايبليست» بإشراف أندريه فابر هجوماً ثلاثياً من جودلفين في سباق بري موريس دو غيس الفرنسي للفئة الأولى اليوم والذي يشهد أيضاً «إينيشرين» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف كيفن ريان.

ويعود «شادو أوف لايت» للمشاركة مجدداً في مضمار دوفيل بإشراف المدرب شارلي أبلبي، بعد حلوله رابعاً بفارق طفيف في دخول جماعي بفوارق طفيفة بسباق بري جان برات للفئة الأولى الشهر الماضي، آملاً رفع رصيد ألقابه بعد أن توج سابقاً بلقبي سباق «ميدل بارك ستيكس» و«دارلي ديوهيرست ستيكس» من الفئة الأولى في 2024، قبل أن يحل ثالثاً خلف «رولينغ كورت» في سباق الـ2000 غينيز من الفئة الأولى هذا الموسم، ثم تراجع إلى المركز الخامس في سباق كومنولث كب «الفئة الأولى» بمهرجان رويال آسكوت على أرضية سريعة.

وحقق رفيقه في الاسطبل «سيمبول أوف أونر»، أربعة انتصارات هذا الموسم في كل الإمارات، أبرزها فوزه القوي بسباق ساندي لين ستيكس من الفئة الثانية على مضمار هايدوك بارك في مايو، إلا أنه لم يحالفه التوفيق في آخر مشاركاته في سباق جولاي كب من الفئة الأولى في مضمار نيوماركت.

ويعدّ «ترايبليست» أكثر الخيول خبرة في هذا السباق، رغم أن غالبيّة مشاركاته كانت على مسافة الميل، وكان أبرز إنجاز له فوزه على نخبة من الخيول في سباق بري دو مولان دو لونغشامب من الفئة الأولى الموسم الماضي كما نافس في سباق بري دي ريس-أورانجي من الفئة الثالثة لمسافة 1200 متر في آخر نسختين، وحل ثالثاً هذا العام بعد أن تصدر السباق منذ البداية.

حالة الطقس

وقال المدرب شارلي أبلبي إنهم يراقبون حالة الطقس بشأن مشاركة كلا الجوادين المتجهين إلى دوفيل وهما في حالة جيدة حيث يفضّل «سيمبول أوف أونر» الأرضية الجافة، بينما لا يفضل «شادو أوف لايت» الأرضية السريعة للغاية، لافتاً إلى أن «شادو أوف لايت» قدم أداءً ثابتاً طوال الموسم رغم أنه لم يحقق الفوز، وهذه المسافة تبدو مناسبة له.