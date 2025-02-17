«ريبلز رومانس» بطلاً لكأس أمير قطر للمرة الثانية على التوالي

أضاف «ريبلز رومانس» بشعار جودلفين إنجازاً جديداً لخيول الإمارات بعد فوزه بلقب سباق «كأس سمو أمير قطر» لمسافة 2400 متر للفئة الثالثة للعام الثاني على التوالي في العاصمة القطرية الدوحة، واحتفظ نجم جودلفين بالكأس في ختام مهرجان سمو أمير قطر بإشراف المدرب شارلي أبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك مسجلاً زمناً قدره 2.14.96 دقيقة بفارق طول عن «ذا فوكسيس» بقيادة أوشن مارفي وإشراف أندريه بالدنغ، وجاء في المركز الثالث «ساتونو غلانز» بقيادة كريستوف سوميلون وبإشراف المدرب ياسو توموميتشي.

سعادة

وأكمل «ريبلز رومانس» ثنائية جودلفين والفارس وليام بيوك والمدرب شارلي أبلبي بعد فوز «القدرة» بلقب الريان مايل للفئة الثانية لمسافة 1400 متر للخيول بعمر 3 سنوات فما فوق مسجلاً زمناً قدره 1.20.85 دقيقة بفارق طولين ونصف الطول عن «راجيكو» بقيادة أوشن ميرفي وإشراف مايكل بيل، وجاء في المركز الثالث «غليتيراتي» بقيادة كريستيان ديمورو وإشراف المدرب وسيم الصحن.

من جهته، أعرب المدرب شارلي أبلبي عن سعادته بفوز «رييلز رومانس» وتحقيق جودلفين الثنائية في قطر، متوجهاً بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير لإسطبلات جودلفين المملوكة لسموه، مثمناً جهود نادي السباق والفروسية في دولة قطر الشقيقة على جهودهم الكبيرة في تنظيم السباقات رغم التحديات، حيث كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة، لكنهم قاموا بعمل رائع في وقت قياسي.

تميز

وأشاد شارلي أبلبي بالبطل «ريبلز رومانس»، موضحاً أنه حصان محارب لا يعرف الاستسلام، وقدم أداءً مميزاً، والفارس وليام يعرفه جيداً وقاده بثقة تامة مرة أخرى، وعندما يكون لديك جواد مثل «ريبلز رومانس»، يصبح العمل أكثر متعة وسهولة.

وكشف أبلبي قائلاً: سنقوم بإعادته إلى نيوماركت واتباع البرنامج نفسه الذي اعتمدناه العام الماضي، حيث سيحصل على استراحة قصيرة قبل التحضير لسباق دبي شيما كلاسيك، سنأخذ الأمور خطوة بخطوة معه، وسنستمتع بكل لحظة.

وأضاف: شهدت اليوم أيضاً انتصاراً قوياً لـ«القدرة»، الذي فرض أسلوبه في الصدارة منذ البداية ليحقق فوزاً سهلاً في سباق الريان مايل، رغم أن السباق المصنف محلياً «فئة 2»، وتابع: تحسن أداء «القدرة» بعد أول مشاركة له هذا الموسم في ميدان، وجئنا إلى قطر بثقة كبيرة. إنه حصان قوي، وقد يكون سباق جيرسي ستيكس في رويال آسكوت أحد الخيارات المقبلة، لكننا سنعيده إلى الإسطبل لمنحه استراحة مستحقة قبل تحديد وجهته المقبلة.