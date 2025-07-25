«ريبلز رومانس» لجودلفين يسعى لمواصلة المجد في «الكينج جورج»

يتطلع نجم جودلفين الجواد «ريبلز رومانس» إلى مواصلة كتابة التاريخ غداً عبر مشاركته في سباق الكينج جورج وكوين إليزابيث ستيكس للفئة الأولى للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، في مضمار آسكوت العريق بالمملكة المتحدة.

ويتطلع بطل جودلفين العابر للقارات والفائز بسباق «هاردويك ستيكس» مهرجان رويال آسكوت إلى مواصلة رحلة المجد بعد أن حقق 18 انتصاراً من بينها 7 انتصارات في سباقات الفئة الأولى، مما أسهم في جمع 11 مليون جنيه إسترليني.

ويتطلع نجم الفريق الأزرق إلى أن يكون ثاني فائز يحقق اللقب الإنجليزي من نسل «دباوي» بعد مرور 10 سنوات على فوز «بوست بوند» في عام 2015.

ويعد «ريبلز رومانـس» البالغ من العمر سبع سنوات من أكثر جودلفين إحرازاً للألقاب في مختلف قارات ودول العالم بعد أن عادل عدد انتصارات «أنامو» في قائمة أكثر خيول جودلفين فوزاً في سباقات الفئات برصيد 13 فوزاً ضمن 18 انتصاراً إجمالياً متقدماً على «أنامو» 14 فوزاً و«ليمون بوب» 13 فوزاً.

من جهة أخرى، يسعى «تايم تو تيرن» لجودلفين الفائز بشكل كاسح على الأرضية الاصطناعية، لمواصلة سجل جودلفين القوي في مشاركته اليوم بسباق بات إدري ستيكس (ليستد) في مضمار آسكوت، بالمملكة المتحدة.

وحقق المدرب شارلي أبلبي الفوز في أربع من النسخ الست الماضية من السباق الممتد على مسافة سبعة فيرلونغ والمخصص للخيول بعمر السنتين، كما أرسل أيضاً لاحقاً الفائزين بالفئة الأولى «نافال كراون» و«أنشنت وِزدَم» اللذين حلا في المركز الثالث في نسخ سابقة.

«وأحرز تايم تو تيرن» الوصافة في أول مشاركتين له قبل أن يسجل فوزه الأول بسهولة في وولفرهامبتون أواخر يونيو، حيث انطلق من البداية وتصدر السباق حتى نهايته محققاً الفوز بفارق 10 أطوال.

وتثبت نتائج أول مشاركتين لـ «تايم تو تيرن» قوة مستواه، إذ فاز «ماكسيمايزد» لاحقاً بسباق وودكوت ستيكسفي إبسوم داونز، وشغل المركز الرابع في جولي ستيكس «الفئة الثانية» بعد أن تفوق على زميل له في الإسطبل في مشاركته الأولى في هايدوك بارك خلال مايو.

أما «أ بيت أوف سبيريت»، الذي تفوق على «تايم تو تيرن» بفارق رأس بمضمار نيوبري في يونيو، فيعود للمنافسة بعد أن فاز بسهولة في مشاركته التالية رغم حمله لعقوبة الوزن.

وقال شارلي أبلبي: «قدم «تايم تو تيرن» أداءً رائعاً في مشاركته الأخيرة وتطور بشكل جيد مع السباقات، وسيتوجب عليه أن يعكس نتيجة سباق نيوبري مع «أ بيت أوف سبيريت»، لكنه يتجه إلى هذا السباق بوضع جيد والظروف تناسبه، ونأمل أن يكون منافساً اليوم».