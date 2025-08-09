خيول الإمارات تستهدف لقب «سورد دانسر» الأمريكي

حيث يعود «نيشنز برايد» لجودلفين مع المدرب شارلي أبلبي إلى أمريكا الشمالية، بحثاً عن فوز جديد عبر مشاركته في سباق «سورد دانسر ستيكس» لمسافة 2400 متر، إلى جانب رفيقه في الإسطبل الجواد المتطور ذي الأربع سنوات «إل كوردوبس»، كما يشهد السباق مشاركة «الرزين» بشعار شادويل بإشراف المدرب تود بليتشر.
واستعاد مستواه بفوز مريح في سباق سنغسبيل ستيكس للفئة الثانية في مضمار ميدان، قبل مشاركته سباق دبي تيرف للفئة الأولى في أمسية كأس دبي العالمي.
بينما قدم رفيقه في الإسطبل «إل كوردوبس» مستوى جيداً في الميدان بعد أن حل وصيفاً في مشاركتين، قبل أن يحقق فوزاً سهلاً في سباق هانديكاب في نيوماركت في مايو، ليواصل ابن «فرانكل» عروضه القوية في المملكة المتحدة خلال الصيف.
ويدخل السباق الأول له في الولايات المتحدة، بعد فوز هو الأفضل في مسيرته حتى الآن، حين أحرز لقب سباق برنسيس أوف ويلز ستيكس للفئة الثانية في مهرجان جولاي على مضمار نيوماركت.
بالإضافة إلى فوزه على البطل الفائز مرات عدة بالفئة الأولى «لورد نورث» في سباق وينتر داربي للفئة الثالثة لعام 2024، بينما استهل «فيرست كونكويست»، موسمه بشكل مميز في ميدان.
حيث فاز بسهولة بسباق لورد نورث هانديكاب، قبل أن يتغلب بثقة على «كايرو» الذي جاء لاحقاً ثالثاً، في سباق كوين آن ستيكس للفئة الأولى، بسباق دبي ميلينيوم ستيكس للفئة الثالثة.
إضافة إلى «فينيشين ليس» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب شارلي جونستون، كما تشارك في السباق «ترو تست» لعبدالله المنصوري، بإشراف وليام نايت.
ويدفع في اليوم نفسه المدرب أندريه فابر باثنين من خيول الثلاث سنوات في سباق بري ميشيل هوفيه ليستد، وهما «هوت هيدد» الذي سجل بداية واعدة و«ستارلورد»، الذي يدخل مشاركته الأولى في سباقات (ليستد) بسجل أكثر خبرة، بعدما فاز بسهولة في سباق للمبتدئين في دييب، خلال مشاركته السابعة في يونيو.