خيول الإمارات تستهدف لقب «سورد دانسر» الأمريكي

تشهد العديد من المضامير العالمية في أمريكا وأوروبا اليوم مشاركة خيول الإمارات، بحثاً عن إنجازات جديدة من بينها سباق الفئة الأولى في مضمار ساراتوغا في الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث يعود «نيشنز برايد» لجودلفين مع المدرب شارلي أبلبي إلى أمريكا الشمالية، بحثاً عن فوز جديد عبر مشاركته في سباق «سورد دانسر ستيكس» لمسافة 2400 متر، إلى جانب رفيقه في الإسطبل الجواد المتطور ذي الأربع سنوات «إل كوردوبس»، كما يشهد السباق مشاركة «الرزين» بشعار شادويل بإشراف المدرب تود بليتشر.

ويدخل «نيشنز برايد» المواجهة، وفي رصيده 4 انتصارات في سباقات الفئة الأولى، من بينها فوزان في الولايات المتحدة عبر سباق داربي ساراتوغا 2022 وسباق أرلينغتون مليون 2024، بالإضافة إلى انتصاره في سباق كنيديان إنترناشونال 2023.

واستعاد مستواه بفوز مريح في سباق سنغسبيل ستيكس للفئة الثانية في مضمار ميدان، قبل مشاركته سباق دبي تيرف للفئة الأولى في أمسية كأس دبي العالمي.

بينما قدم رفيقه في الإسطبل «إل كوردوبس» مستوى جيداً في الميدان بعد أن حل وصيفاً في مشاركتين، قبل أن يحقق فوزاً سهلاً في سباق هانديكاب في نيوماركت في مايو، ليواصل ابن «فرانكل» عروضه القوية في المملكة المتحدة خلال الصيف.

ويدخل السباق الأول له في الولايات المتحدة، بعد فوز هو الأفضل في مسيرته حتى الآن، حين أحرز لقب سباق برنسيس أوف ويلز ستيكس للفئة الثانية في مهرجان جولاي على مضمار نيوماركت.

من جهة أخرى، تتجه كل من «مليتاري أوردر» و«فيرست كونكويست» لجودلفين، تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي، إلى هايدوك بارك في المملكة المتحدة، سعياً لفوز جديد بالفئة الثالثة عبر سباق روز أوف لانكستر ستيكس، لمسافة 2100 متر، الذي يشهد أيضاً مشاركة رويال دبي لسعيد سلطان الرحومي، بإشراف المدرب أوين بروز.

وحقق «مليتاري أوردر» الجواد الشقيق لـ«أديار»، البالغ من العمر خمس سنوات، الفوز بثلاثة سباقات على الأرضية الاصطناعية من بينها انتصاران في سباقات (ليستد).

بالإضافة إلى فوزه على البطل الفائز مرات عدة بالفئة الأولى «لورد نورث» في سباق وينتر داربي للفئة الثالثة لعام 2024، بينما استهل «فيرست كونكويست»، موسمه بشكل مميز في ميدان.

حيث فاز بسهولة بسباق لورد نورث هانديكاب، قبل أن يتغلب بثقة على «كايرو» الذي جاء لاحقاً ثالثاً، في سباق كوين آن ستيكس للفئة الأولى، بسباق دبي ميلينيوم ستيكس للفئة الثالثة.

وتخوض «دانس تو ذا ميوزك» لجودلفين، الفائزة في أول مشاركة لها اختباراً أعلى مستوى ومسافة أطول، عندما تنافس في سباق سويت سوليرا ستيكس للفئة الثالثة في جولاي كورس بنيوماركت لمسافة 1400 متر.

إضافة إلى «فينيشين ليس» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب شارلي جونستون، كما تشارك في السباق «ترو تست» لعبدالله المنصوري، بإشراف وليام نايت.

وفي مضمار دوفيل الفرنسي، يعود «ماركيزا» لجودلفين بإشراف أندريه فابر للمشاركة الأولى له في العام 2025، آملاً في تحقيق أول فوز له في سباقات الفئات، عبر سباق جائزة نادي دبي لسباق الخيل - بري دبي ريسنغ كلوب للفئة الثالثة لمسافة 2500 متر.

ويدفع في اليوم نفسه المدرب أندريه فابر باثنين من خيول الثلاث سنوات في سباق بري ميشيل هوفيه ليستد، وهما «هوت هيدد» الذي سجل بداية واعدة و«ستارلورد»، الذي يدخل مشاركته الأولى في سباقات (ليستد) بسجل أكثر خبرة، بعدما فاز بسهولة في سباق للمبتدئين في دييب، خلال مشاركته السابعة في يونيو.