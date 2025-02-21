77 خيلاً في الأمسية 13 لكرنفال سباقات دبي

يستضيف مضمار ميدان اليوم الأمسية 13 لكرنفال سباقات دبي برعاية «موانئ دبي العالمية»، والتي تشتمل على 8 أشواط مثيرة أبرزها سباقات من الفئة الثانية والثالثة بمشاركة 77 خيلاً تتنافس على مجموع جوائز بقيمة 3.880.000 درهم.

ويعد الشوط الخامس «بالانشاين» السباق الرئيس في أمسية الليلة لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي والبالغ مجموع جوائزه 850 ألف درهم، حيث تتنافس 5 خيول على اللقب أبرزها «سندريلاز دريم» بشعار جودلفين، والتي تسعى للمحافظة على سجلها الخالي من الهزائم في ميدان بإشراف شارلي أبلبي، حيث ستكون في مواجهة قوية مع «تشويزيا» حاملة لقب سباق «كيب فيردي» بإشراف سيمون وإد كريسفورد.

سباق البستكية

ويشهد سباق البستكية في الشوط الثاني لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي من فئة ليستد والبالغ مجموع جوائزه 800 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «رافد» بشعار آر آر آر للسباقات بإشراف دووج واتسون و«فال خير» بإشراف أحمد عتيج و«هارت أوف أونر» بإشراف جيمي أوسبورن.

أوكس الإمارات

ومن أبرز سباقات اليوم «أوكس الإمارات» الخاص بالمهرات لمسافة 1900 متر في الشوط الرابع للفئة الثالثة على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 800 ألف درهم بمشاركة 8 خيول أبرزها «أريغاتو غوزيماسو» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سالم بن غدير، كما تنافس على اللقب «تسواهن» بإشراف أحمد بن حرمش و«كوين أزتيكا بإشراف نيلز بيترسن.

وسيكون الصراع ساخناً على لقب كأس ند الشبا لمسافة 2810 أمتار على المضمار العشبي للفئة الثالثة والبالغ مجموع جوائزه 700 ألف درهم، حيث يضم الشوط 6 خيول أبرزها «كينغ أوف كونكويست» بشعار جودلفين بإشراف شارلي أبلبي و«كفاف» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا، كما ينافس على اللقب «ونسموذ أوبريتر» بإشراف بريان إليسون.

«ميناء راشد»

ويفتتح الأمسية سباق «ميناء راشد» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي «تكافؤ» والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم بمشاركة 14 خيلاً، فيما يشهد الشوط الثالث «دي بي ورلد اللوجستية» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم مشاركة 14 خيلاً.

ويضم سباق «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم 15 خيلاً، فيما تختتم الأمسية فعالياتها بالشوط الثامن عبر سباق ميناء جبل علي لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم بمشاركة 14 خيلاً.

جاهزية

وتحدث المدرب شارلي أبلبي على مشاركة المهرة «سندريلاز دريم» لجودلفين، والتي تشارك في سباق بالانشين للفئة الثانية، والتي تسعى للحفاظ على سجلها المثالي في مضمار ميدان بعد أن بدأت الموسم الماضي بفوزين بارزين في ميدان، حيث أحرزت بسهولة لقب جميرا فيليز كلاسيك قبل أن تحقق فوزاً بفارق خمس أطوال ونصف الطول في جميرا 1000 غينيز فضلاً عن خوضها سلسلة سباقات رائعة في موسم الصيف بولاية نيويورك، حققت من خلالها انتصارات مبهرة في بيلمونت أوكس للفئة الأولى وساراتوغا أوكس للفئة الثانية، وأكد شارلي أبلبي جاهزية «سندريلاز دريم» نسبياً بعد فترة راحة قصيرة عقب سباق بريدرز كب، حيث سيكون سباق اليوم هو الوحيد في دبي قبل أن التفكير في إعادتها إلى أمريكا الشمالية لصيف آخر، مشيراً إلى أن «سندريلا» لم تصل بعد إلى قمة جاهزيتها لأن الفترة الحالية تعتبر بداية موسم طويل ويأمل أن يكون ناجحاً، ولكن بصورة عامة تحضيراتها سارت بشكل جيد وتبدو المرشحة الأقرب للفوز باللقب اليوم.

وعن مشاركة «كينغ أوف كونكويست» في سباق ند الشبا تروفي للفئة الثالثة، قال شارلي أبلبي إن «كينغ أوف كونكويست» أظهر ثباتاً كبيراً في المستوى هذا العام وقدم أداءً قوياً في الخيل تروفي، ويتعامل بشكل جيد مع السباقات ويتوقع منه أداءً تنافسياً مرة أخرى.

وعلق المدرب سعيد بن سرور على مشاركة «دبي فيوتشر» في السباق ذاته والذي حلّ وصيفاً في نسخة 2020 من ند الشبا تروفي وفاز بكأس البحرين الدولي للفئة الثالثة في 2022 بعد غياب 14 شهراً، وقال: إن هذه أول مشاركة لـ«دبي فيوتشر» منذ فترة، لكني راضٍ جداً عن تدريباته، حيث سبق له التألق في ميدان ويأمل أن يقدم أداءً جيداً اليوم.