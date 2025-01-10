كرنفال سباقات دبي يصل إلى المحطة السادسة في ميدان

يستضيف مضمار ميدان العالمي مساء اليوم سادس أمسيات كرنفال سباقات دبي، التي تتضمن 8 أشواط برعاية مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، حيث تتنافس 104 خيول على إجمالي جوائز مالية بقيمة 1.870.000 درهم للأشواط الثمانية، أبرزها الشوط الرئيس، سباق «لورد نورث هانديكاب» البالغة قيمة جائزته المالية 350 ألف درهم، والذي يتطلع الجواد البريطاني أوزو إلى المحافظة على لقبه، كما تتضمن الأمسية سباق الوصل ستيكس لمسافة 1200 متر لخيول الثلاث سنوات والبالغ مجموع جوائزه 300 ألف درهم.

وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: «لطالما كان تعزيز مكانة الإمارات كوجهة رياضية عالمية ضمن أولوياتنا، ونستمد إلهامنا من جهود قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى توفير منصات داعمة لذلك. ونعتز بشراكتنا العريقة مع نادي دبي لسباق الخيل، ونؤكد التزامنا الراسخ بدعم تطور هذه الرياضة الاستثنائية».

من جانبه، رحب علي آل علي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، بشركاء مجموعة موانئ دبي العالمية بمناسبة عودتهم لمضمار ميدان، وقال: «عملت مجموعة موانئ دبي العالمية على دعم الرياضة في دبي من خلال شراكاتها في فعاليات الغولف وسباقات الخيل على وجه التحديد، وإننا نثمن دعمهم وشراكتهم في كرنفال سباقات دبي، كما نتمنى لفريقهم وضيوفهم أمسية رائعة حافلة بضيافة ميدان الاستثنائية».

ويدشن الحفل السباق الافتتاحي «مدينة دبي الملاحية» لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم بمشاركة 11 خيلاً، فيما يشارك في الشوط الثاني «مجمع الصناعات الوطنية» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم، 16 خيلاً.

ويشارك في الشوط الثالث «منطقة دبي للسيارات» لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، 11 خيلاً والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم.

ويسعى المهران الواعدان بشعار جودلفين «مدنايت ثاندر» بإشراف سعيد بن سرور و«سيمبول أوف أونور» بإشراف شارلي أبلبي لمضاهاة إنجاز «ستار أوف ميستري» من خلال الفوز بسباق الوصل ستيكس في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر والذي يشارك فيه 14 خيلاً.

وستتواصل الإثارة في سباق لورد نورث هانديكاب لمسافة 1800، بمشاركة 16 خيلاً أبرزها ثلاثي جودلفين، بما في ذلك «أرابيان لايت» الجواد المتطور ذو الأربع سنوات الذي يشارك للمرة الأولى في سباقات الهانديكاب بعد فوزين مهمين في المملكة المتحدة الصيف الماضي، كما يدفع شارلي أبلبي بـ«فيرست كونكويست»، الفائز في سباق هانديكاب في نيوماركت، للمشاركة في السباق نفسه، بينما يشرف سعيد بن سرور على الجواد «غالي»، الفائز خمس مرات، الذي عاد من غياب طويل في تحدي الخليج التجاري الشهر الماضي، ويشهد الشوط مشاركة «أوزو» بإشراف جيمي أوسبورن الذي يسعى للمحافظة على اللقب للعام الثاني على التوالي.

ويشهد الشوط السادس «جافزا» لمسافة 2000 متر مشاركة 8 خيول، ويضم الشوط السابع «مجمع جافزا اللوجستي» لمسافة 1000 متر 12 خيلاً. ويسدل الستار على الحفل في الشوط الثامن على لقب «جافزا وان»، وهو شوط للتحمل خصص للخيول عمر 4 سنوات، وما فوق لمسافة 2410 أمتار «تكافؤ»، بمشاركة 16 خيلاً من بينها «كاليداسا» بشعار جودلفين الفائز في أول مشاركة له، والذي يعود للمشاركة بطموحات متجددة تحت إشراف شارلي أبلبي.

فرصة

وتحدث المدرب سعيد بن سرور عن مشاركة «مدنايت ثاندر» لجودلفين في سباق «الوصل ستيكس» وقال: «هذه فرصة جيدة لمعرفة مدى تطور«مدنايت ثاندر» منذ العام الماضي، إنه سباق رائع له، وأتطلع إلى أداء جيد».

وقال المدرب شارلي أبلبي عن مشاركة «سيمبول أوف أونور» في الشوط ذاته: «العودة إلى مسافة 1200 متر ليست مصدر قلق بالنسبة إلى «سيمبول أوف أونور». يمكن تجاهل أدائه الأخير لأنه لم يتعامل مع الأرضية اللينة بشكل جيد. قدم أداءً جيداً في دونكاستر ويدخل المنافسة بصفته الأعلى تصنيفاً بين المجموعة. تحضيراته سارت بشكل جيد، ويبدو أنه يملك فرصة حقيقية».

يعود «كاليداسا»، الفائز في أول مشاركة له، للمشاركة تحت إشراف شارلي أبلبي في سباق هانديكاب لمسافة 12 فورلونغ على العشب، بعد أن فشل في تحمل مسافة الميل وثلاثة أرباع في مضمار سانداون بارك في يوليو. بينما فاز زميله في الإسطبل «ريغال كونكشن» بالفعل على هذه المسافة، محققاً الفوز في سباق هانديكاب بنيوماركت في أغسطس.