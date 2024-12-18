ميدالية برونزية للسائقة الإماراتية نورا الجساسي في بطولة قطر الصحراوية

أحرزت نورا قاسم الجساسي، السائقة الإماراتية، المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة قطر الصحراوية لفئة السيارات T3، وسط منافسة قوية بمشاركة نخبة السائقين الرجال، فيما كانت نورا الجساسي المتسابقة الوحيدة ونجحت في تحقيق نتيجة لافتة أهلتها لاعتلاء منصة التتويج، أقيم السباق على مرحلتين لمسافة 140 كلم وامتد أربع ساعات وسط مناخ وجغرافية متباينة بين الرمال والصخور وبمشاركة 51 متسابقاً وكانت نورا الجساسي المرأة الوحيدة المشاركة في السباق.

ويعتبر الفوز بالمركز الثالث النتيجة الأبرز للسائقة نورا الجساسي في العام الحالي 2024، وتزامن مع استعداداتها لخوض تحديات بطولات 2025، وعلى رأسها بطولة الشرق الأوسط، وأعربت نورا الجساسي عن أملها لجذب اهتمام الرعاة في مشاركتها المقبلة ببطولة الشرق الأوسط 2025، وفي سباق حائل الدولي بالسعودية المقرر الشهر المقبل.