فيرستابن يخطف قطب الانطلاق الأول في جائزة أبوظبي للفورمولا 1



حجز الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل مقعده في المركز الأول على خط انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى، الذي يسدل الستار، الأحد، على بطولة العالم للفورمولا 1، بعد أداء مذهل في التجارب التأهيلية الرسمية، متفوقاً على منافسيه في صراع اللقب، ثنائي ماكلارين، البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري.



وتتجه أنظار العالم صوب حلبة مرسى ياس لمتابعة جائزة أبوظبي الكبرى الحاسم في تحديد اللقب في ختام موسم الفورمولا 1 لعام 2025، وسط صراع محتدم على بطولة العالم للسائقين بين الثلاثي نوريس وفيرستابن وبياستري، وذلك بعدما حسم فريق ماكلارين لقب الصانعين قبل عدة جولات من نهاية الموسم.



ويتصدر نوريس ترتيب البطولة برصيد 408 نقاط، بفارق 12 نقطة عن فيرستابن (396 نقطة)، و16 نقطة عن زميله في الفريق بياستري (392 نقطة)، إذ يحتاج نوريس إلى إنهاء السباق على منصة التتويج من أجل حسم اللقب للمرة الأولى في تاريخه.



وتمكن فيرستابن من تسجيل لفة رائعة في القسم الثالث من التجارب التأهيلية وسجل زمناً قدره 1:22:207 دقيقة، ورغم تصدر بياستري وجورج راسل القسمين الأول والثاني للتجارب، فإن فيرستابن نجح في فرض سيطرته في القسم الأخير، في حين حاول سائقا ماكلارين خطف الصدارة دون جدوى.



وجاء لاندو نوريس ثانياً بفارق 0.201 ثانية عن فيرستابن، في حين حل بياستري ثالثاً، ليبدأ الثلاثي صراع الحسم على لقب البطولة من مراكز المقدمة الأولى.



وبانتزاعه قطب الانطلاق الأول في أبوظبي، رفع فيرستابن عدد مرات الانطلاق أولاً على حلبة مرسى ياس إلى 5، معادلاً رقم لويس هاميلتون.



وقال فيرستابن عقب جولة التأهيل: «في القسم الثاني استخدمت إطارات مستعملة وقمت بها بلفات جيدة، ومع انخفاض حرارة المسار في حلبة ياس، تمكنت من الضغط أكثر وحققت زمناً أفضل، أعتقد أننا قدمنا أقصى ما يمكننا فعله، وأنا سعيد جداً بالانطلاق أولاً في سباق الأحد».



وأضاف رداً على ما سيفعل في السباق ومدى إمكانية تحقيق اللقب في ظل حلول نوريس وبياستري خلفه على خط الانطلاق: «لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث، سنرى ذلك غداً، وكيف سيسير السباق».



وكانت التجارب التأهيلية قد شهدت استمرار الأداء المخيب من لويس هاميلتون مع فيراري، بعدما خرج بشكل مفاجئ من القسم الأول للتجارب، واكتفى بالمركز السادس عشر، في حين حل جورج راسل (مرسيدس) رابعاً، وشارل لوكلير (فيراري) خامساً، وفيرناندو ألونسو (أستون مارتن) سادساً، وتذيل ثنائي فريق ألبين بيير غاسلي وكولابينتو شبكة الانطلاق في المركزين التاسع عشر والعشرين.