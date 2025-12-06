هاميلتون يتعرض لحادث في التجارب الأخيرة لسباق أبوظبي



تعرض البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات لحادث، اليوم السبت، على حلبة مرسى ياس في جائزة أبوظبي الكبرى، الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1 2025.

وخلال التجارب الحرة الثالثة التي أقيمت، اليوم، في سباق جولة أبوظبي، توقفت الحصة بشكل مفاجئ بعد تعرض هاميلتون لحادث اصطدام خلال قيادته سيارة فيراري على أرض الحلبة، في الوقت الذي تمكن فيه سائق مرسيدس، جورج راسل من تسجيل أسرع زمن لِلفة في التجارب الأخيرة.



وفي منتصف زمن الحصة، فقد هاميلتون السيطرة على مؤخرة سيارته أثناء مروره بالمنعطف التاسع، ما أدى إلى دوران السيارة وخروجها عن المسار قبل أن تصطدم بالحواجز، الأمر الذي استدعى رفع الأعلام الحمراء لإيقاف التجارب.



وتمكن هاميلتون من مغادرة السيارة دون إصابات، حيث التقط قطعة من الجناح الأمامي المكسور ووضعها داخل قمرة القيادة قبل أن يعود سيراً على الأقدام إلى منطقة الصيانة.



وواجه هاميلتون أحد أكثر السائقين نجاحاً في تاريخ الفورمولا 1 موسماً سيئاً مع فيراري منذ انضمامه لفريق «الحصان الجامح»، وأحرز مراكز متأخرة في التجارب الحرة.



ويعد هاميلتون أكثر السائقين فوزاً في جائزة أبوظبي الكبرى، حيث أحرز الفوز على حلبة مرسى ياس 5 مرات أعوام 2011 و2014 و2016 و2018 و2019، بفارق فوز وحيد عن فيرستابن ثاني أكثر السائقين فوزاً بجائزة أبوظبي الكبرى.