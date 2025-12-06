سيناريوهات حسم لقب الفورمولا 1 بين نوريس وفيرستابن وبياستري



تشتعل معركة بطولة العالم للفورمولا 1 للسائقين في جائزة أبوظبي الكبرى، الجولة الأخيرة لموسم 2025، إذ يتنافس الثلاثي لاندو نوريس وماكس فيرستابن وأوسكار بياستري على اللقب على حلبة مرسى ياس غداً الأحد.

وتبرز سيناريوهات عدة لتحديد بطل العالم للفورمولا 1 لعام 2025 وفقاً لنقاط كل سائق بناء على مركزه في السباق الرئيسي في أبوظبي.

ويتصدر لاندو نوريس سائق ماكلارين الترتيب الحالي قبل سباق جائزة أبوظبي الكبرى وفي رصيده 408 نقاط، يليه فيرستابن سائق ريد بل وبطل العالم 4 مرات من قبل بفارق 12 نقطة، وفي المركز الثالث يأتي الأسترالي أوسكار بياستري زميل نوريس في ماكلارين وفي رصيده 392 نقطة.

ويحصل الفائز بالسباق على 25 نقطة، والثاني 18 نقطة، والثالث 15 نقطة، والرابع 12 نقطة، ثم بفارق نقطتين بين كل مركز حتى المركز العاشر الذي يحصل على نقطة واحدة.

وبوسع نوريس التتويج بأول لقب عالمي في تاريخه إذا تمكن من الصعود إلى منصة التتويج وأحرز أحد المراكز الثلاثة الأولى بغض النظر عن نتائج منافسيه فيرستابن وبياستري.

سيناريوهات تتويج نوريس

أحد المراكز الثلاثة الأولى

المركز الرابع (فيرستابن الثاني أو أقل)

المركز الخامس (فيرستابن الثاني أو أقل)

المركز السادس (فيرستابن الثاني أو أقل وبياستري الثاني أو أقل)

المركز السابع (فيرستابن الثاني أو أقل وبياستري الثاني أو أقل)

المركز الثامن (فيرستابن الثالث أو أقل وبياستري الثاني أو أقل)

المركز التاسع (فيرستابن الرابع أو أقل وبياستري الثالث أو أقل)

المركز العاشر (فيرستابن الرابع أو أقل وبياستري الثالث أو أقل)

سيناريوهات تتويج فيرستابن

المركز الأول (نوريس الرابع أو أقل)

المركز الثاني (نوريس الثامن أو أقل وبياستري الثالث أو أقل)

المركز الثالث (نوريس السابع أو أقل وبياستري الثاني أو أقل)

سيناريوهات تتويج بياستري

المركز الأول (نوريس السادس أو أقل)

المركز الثاني (نوريس العاشر أو أقل وفيرستابن الرابع أو أقل)