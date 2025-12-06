جمهور: إثارة مرتقبة في جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1



تحظى جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مرسى ياس بمتابعة جماهيرية كبيرة، إذ حرص الآلاف على حضور فعاليات الجائزة التي تختتم الأحد بالسباق الذي يحدد لقب بطولة العالم لعام 2025.



وأكد الجمهور أن جائزة أبوظبي الكبرى لهذا العام تحظى بالكثير من الإثارة، خاصة أنها ستعلن عن بطل العالم وسط صراع شرس بين لاندو نوريس وماكس فيرستابن وأوسكار بياستري.



وأبدى جمهور سعادته بحضور جائزة أبوظبي الكبرى، وبالفعاليات المصاحبة والمتنوعة لأفراد العائلة كافة، مؤكدين أن حلبة مرسى ياس تعد واحدة من أجمل حلبات السباقات على مستوى العالم.