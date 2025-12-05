نوريس يواصل تألقه على حلبة ياس.. وبياستري خارج العشرة الأوائل



واصل لاندو نوريس سائق ماكلارين تألقه، بعدما تصدر نتائج التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة أبوظبي الكبرى على حلبة مرسى ياس، مع ختام اليوم الأول من السباق الحاسم على لقب بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2025.



وسجل نوريس أسرع زمن في الحصة الثانية بـ1:23.083 دقيقة على الإطارات اللينة، متقدماً بفارق 0.363 ثانية عن بطل العالم أربع مرات، الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل، فيما جاء البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس ثالثاً بفارق 0.016 ثانية عن فيرستابن.



وتقام، السبت، جولة التأهيل الرسمية بين السادسة والسابعة مساءً، والتي تحدد مراكز السائقين على خط الانطلاق في السباق النهائي الأحد.



وشهدت الحصة عودة السائقين الأساسيين بعد مشاركة 9 سائقين مبتدئين في التجربة الأولى، وكان من بينهم أوسكار بياستري، الذي غاب عن التجارب الحرة الأولى، قبل أن يظهر في الحصة المسائية وسط تعديلات فنية متأخرة على سيارته، حيث جاء السائق الأسترالي خارج المراكز العشرة الأولى في أول ظهور له في سباق أبوظبي، وأنهى الحصة في المركز الـ11.



وفي مفاجأة لافتة، أنهى سائق هاس الصاعد، الألماني أوليفر بيرمان الحصة في المركز الرابع، متقدماً على سائقي ساوبر نيكو هولكنبرغ وغابرييل بورتوليتو.



وكادت الدقائق الأولى أن تشهد حادثاً بين نوريس وفيرستابن عند المنعطف الأول بسبب سوء تفاهم عبر اللاسلكي، حيث اضطر فيرستابن للابتعاد بسرعة عن مسار نوريس، ما أثار غضب الأخير، في الوقت الذي فتح تحقيق من قبل الحكام بسبب الحادث لكن تقرر عدم اتخاذ أي إجراء بحق السائقين.



كما شهدت الحصة تعرض كارلوس ساينز لانزلاق حاد عند المنعطفين 2 و3، بينما واجه زميله أليكس ألبون مشكلات في المحرك.