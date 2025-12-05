إيكلستون عراب الفورمولا 1: فيرستابن السائق الأفضل في التاريخ



يرى عراف الفورمولا 1، بيرني إيكلستون أن الهولندي ماكس فيرستابن هو أفضل سائق عرفه في تاريخ سباقات الفورمولا 1، مشيراً إلى أن فيرستابن قد يكون الأقرب لخطف لقب بطولة العالم لعام 2025 في أبوظبي رغم تأخره بفارق 12 نقطة عن لاندو نوريس سائق ماكلارين.



وقال إيكلستون في تصريحات على هامش جائزة أبوظبي الكبرى في حلبة مرسى ياس: «كنت أعتقد دائماً أن آلان بروست هو أفضل سائق في الفورمولا 1 على الإطلاق، فقد كان يفعل كل شيء بمفرده من دون أوامر من الفريق، لكنني الآن أعتقد أن فيرستابن هو الأفضل لأنه سائق فريد من نوعه».



وأضاف عن تقدم نوريس على فيرستابن في ترتيب البطولة قبل السباق الأخير في أبوظبي: «نوريس سائق جيد للغاية، لكنه واثق من نفسه أكثر من اللازم، وعندما يتعرض للضغط في اللحظات الحاسمة يصاب بالتوتر ولا يستطيع تقديم نفس مستواه المعتاد».



وتوقع إيكلستون فوز ماكس فيرستابن بجائزة أبوظبي الكبرى وبطولة العالم في ختام الموسم، موضحاً أن السائق الهولندي يستحق ذلك ويملك من الخبرة ما يؤهله لتحقيق البطولة.



ويتنافس الثلاثي لاندو نوريس (408 نقاط) وماكس فيرستابن (396 نقطة) وأوسكار بياستري (392 نقطة) على لقب بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2025، إذ يحدد سباق جائزة أبوظبي الكبرى، الجولة الأخيرة في ختام الموسم على حلبة مرسى ياس بطل العالم للفورمولا 1.