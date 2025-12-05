تفوق على فيرستابن.. نوريس يتصدر التجارب الحرة الأولى في أبوظبي



يتصدر البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين التجارب الحرة الأولى لجائزة أبوظبي الكبرى، اليوم الجمعة، على حلبة مرسى ياس في ختام بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2025.

وتشهد جائزة أبوظبي الكبرى صراعاً ثلاثياً على لقب بطولة العالم للفورمولا 1 بين لاندو نوريس وماكس فيرستابن وأوسكار بياستري، وذلك لأول مرة منذ 15 عاماً التي يتنافس فيها أكثر من سائقين على اللقب.



وسيطر نوريس الباحث عن لقبه العالمي الأول، التجارب الحرة الأولى على حلبة مرسى ياس، متفوقاً على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل الذي حل ثانياً، وتشارلز لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث.



وسجل نوريس أسرع زمن للفة في 1:24:485 دقيقة، بفارق 0.008 ثانية عن فيرستابن، و0.016 ثانية عن لوكلير، فيما جاء كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس رابعاً، ونيكو هولكنبرغ سائق ساوبر خامساً.



وشهدت الحصة الأولى غياب زميل نوريس، الأسترالي أوسكار بياستري بعد أن حل بدلاً منه باتو أووارد على مقعد سيارة الماكلارين نتيجة قوانين الفورمولا 1 التي تفرض على الفرق منح السائقين الشباب فرصة المشاركة في التجارب الحرة لمرتين على الأقل خلال الموسم.



وبوسع نوريس أن يتوج نفسه بطلاً للعالم إذا أنهى سباق الأحد على منصة التتويج، بغض النظر عن نتائج منافسيه فيرستابن وبياستري.



وشارك في التجارب الحرة عدد من السائقين الشباب أمثال الياباني ريو هيراكاوا مع فريق هاس، بأول آرون مع البين، والمكسيكي باتو أووارد مع ماكلارين، وآرثر لوكلير مع فيراري، والياباني أيوتو إيواسا مع ريسينغ بولز، والبريطاني لوك براونينغ مع ويليامز، والأمريكي جاك كراوفورد والبريطاني سيان شيلدز مع فريق استون مارتن.