هاميلتون مهدد بالتجريد من أول ألقابه في فورمولا-1



قال محامو بيرني إكليستون، الرئيس السابق لسباقات سيارات فورمولا-1، إن ادعاءات البرازيلي فيليبي ماسا أمام المحكمة العليا هي «محاولة مضللة» لإعادة فتح نتائج بطولة العالم للعبة في فئة السائقين عام 2008، التي حل فيها وصيفاً للبريطاني لويس هاميلتون.



وأصبحت أول ألقاب هاميلتون العالمية في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 محل دعوى قضائية، حيث رفع ماسا دعوى قضائية للحصول على تعويض بقيمة 64 مليون جنيه إسترليني (5. 84 مليون دولار) ضد إدارة فورمولا-1، والاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، وإكليستون، أمام محكمة لندن.



ويدافع إكليستون وفيا وإدارة فورمولا-1 ضد تلك الاتهامات، حيث تقدموا، الأربعاء، بطلب لرفض القضية. ويؤكد ماسا أنه الفائز الشرعي بلقب بطولة العالم عام 2008، الذي خسره بفارق نقطة واحدة خلف هاميلتون، بعد حادث تصادم متعمد في سباق جائزة سنغافورة الكبرى.



وكان ماسا يتصدر السباق من مركز أول المنطلقين عندما اصطدم مواطنه نيلسون بيكيه جونيور في محاولة لمساعدة الإسباني فرناندو ألونسو، زميله في فريق رينو، الذي فاز بالسباق.

وعقب الاصطدام، تم استدعاء سيارة الأمان، ليحتل ماسا المركز الثالث عشر في السباق السنغافوري. وعقب الحادث، انطلق ماسا قبل الوقت المحدد له من نقطة الصيانة، وكان خرطوم الوقود لا يزال موصولاً بسيارته، مما أدى لاصطدامه بأحد أعضاء فريقه ووقوعه في طريق سيارة أخرى.



وفي الموسم التالي، كشف بيكيه أنه تلقى تعليمات من رؤسائه بالاصطدام عمداً.



وفي عام 2023، ألمح إكليستون، الذي كان رئيساً لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 لأربعة عقود قبل إقالته عام 2017، إلى أن المسؤولين التنفيذيين في اللعبة كانوا على علم بعملية التستر قبل انتهاء موسم 2008.



ورفع ماسا دعاوى قضائية بتهمة الإخلال بالعقد أو الواجب، حيث يقول محاموه إن إكليستون كان يعلم أن الحادث كان متعمداً، وأنه والاتحاد الدولي للسيارات فشلاً في التحقيق فيه.



وزعم محامو المتهمين، أن أداء ماسا كان سيئاً في سباق جائزة سنغافورة الكبرى لعام 2008، ما أدى في النهاية إلى خسارته البطولة، وأضافوا أن الدعوى قدمت متأخرة جداً.



وفي مذكرات مكتوبة، قال ديفيد كويست، محامي إكليستون، إن اتهامات ماسا «محاولة مضللة لإعادة فتح نتائج بطولة العالم في فئة السائقين لعام 2008».



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن كويست قوله: «يجادل السيد ماسا بأنه لولا تعامل فيا مع الحادث، لكان فائزاً ببطولة السائقين».



وتابع «تعامل هذه التصريحات المحكمة كـ(نادي مناظرات) رياضي، مطالبة إياها بالشروع في عملية مغايرة للواقع تتعلق بـ(تحكيم) حدث رياضي أقيم قبل نحو 17 عاماً».



وشدد محامي إكليستون على أن ادعاء ماسا «سيحرم السيد هاميلتون من لقبه لعام 2008» على الرغم من أن البريطاني «كان معرضاً بنفس القدر للحادث».



أما جون مهرزاد، ممثل فيا، فقال إن اتهام ماسا «يعكس طموحاً مفرطاً»، و«يتجاهل بشكل واضح سلسلة من أخطائه الشخصية».



من ناحيتها، أفادت أنيليس داي، ممثلة إدارة فورمولا-1، في مذكرات مكتوبة بأن الاتهام «سيتم رفضه».



وكشفت أن أي شخص يقرأ تفاصيل الادعاء سيتولد لديه انطباع «خاطئ» بأن الحادث المتعمد، الذي تلاه دخول سيارة الأمان، كان السبب في فشل ماسا في حصد أي نقاط في السباق.