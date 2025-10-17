هاميلتون يتخلص من حساسية الخيول ليعيش «الذعر الجميل»



قال لويس هاميلتون سائق فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات‭:‬إن الخيول ستكون «الشيء التالي» بالنسبة له، بعدما امتطى حصاناً للمرة الأولى قبل سباق جائزة أمريكا الكبرى في تكساس.



وكشف بطل العالم سبع مرات والذي يتسابق للفريق الإيطالي صاحب شعار الحصان الأسود الشهير، والمعتاد على التعامل مع الكثير من الأحصنة، والتي تمثل القوة الميكانيكية للمحرك، أنه كان يعاني من حساسية تجاه الخيول في صغره، لكنه تغلب على ذلك بالعلاج.



وفي حديثه مع الصحفيين في حلبة الأمريكتين في أوستن، تذكر البريطاني (40 عاماً) علاقته المبكرة مع حصان في حقل بالقرب من منزله عندما كان صغيراً.



وقال: «كان الحصان يأتي نحوي، وكنت أقضي بعض الوقت معه. ولكن بعد ذلك كنت أبدأ بالسير إلى المنزل وألاحظ أن الحساسية بدأت في الظهور، وأجد صعوبة في التنفس».



وأكد هاميلتون خضوعه لبرنامج علاجي للتخلص من التحسس وتناول أدوية عندما قام بتصوير غلاف مجلة تايم هذا العام مع حصان للاحتفال بوصوله إلى فيراري.



وأضاف البريطاني الذي توفي كلبه الأليف روسكو الشهر الماضي: «قمت بجلسة التصوير مع حصان وقلت في نفسي ‭‬«هل يمكنني ركوبه؟» فامتطيته، وكانت تجربة مذهلة».



وتابع: «ثم بدأ الحصان في التحرك، ثم الركض، ولم أكن أعرف ماذا أفعل.. لذلك شعرت ببعض الذعر، لكن الأمر كان جميلاً».



وأكمل: «أنا متحمس جداً لهذه المرحلة الجديدة من حياتي، سأكون حول الخيول أكثر وسأستمتع بركوبها. هذا هو هدفي التالي».