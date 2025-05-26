راسل سائق مرسيدس يطالب بإلغاء سباق جائزة موناكو الكبرى لفورمولا 1

قال البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس إن إحساساً الفشل راوده عندما تعمد قطع المنعطف المتعرج في سباق جائزة موناكو الكبرى لفورمولا 1، مضيفاً أنه يجب التفكير في إلغاء هذا السباق بعد فشل قاعدة إلزام السائقين بتوقفين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن سباق موناكو يبقى الأكثر شهرة بين جولات موسم فورمولا 1، ولكن من غير المستحيل أن ينجح السائقون في تجاوز بعضهم البعض في الشوارع الضيقة بالإمارة الفرنسية.

وقرر الاتحاد الدولي للسيارات إدخال قاعدة التوقفين الإلزامين هذا العام في محاولة لمساعدة السائقين، ولكن هذه التجربة لم تؤد إلى تغييرات كبيرة على ترتيب السائقين، بل خلقت بعض الحيل الاستراتيجية.

قال الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول "قاعدة التوقفين لم تجد نفعاً، ربما يحاولون تجربة أربعة توقفات في 2026".

وأضاف سائق مرسيدس "من الواضح أن قاعدة التوقفين لم تكن ناجحة، وكل السائقين يعتبرون سباق التصفيات أكثر إثارة، فهل نقبل بعدم إقامة أي سباق وأن نكتفي بسباق التصفيات فقط؟".