بياستري الأسرع في اليوم الأول من التجارب الحرة في سنغافورة لفورمولا - 1



سجل أوسكار بياستري سائق مكلارين، متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أسرع زمن في اليوم الأول من التجارب الحرة في جائزة سنغافورة الكبرى، بعد حصة ثانية حافلة بالأحداث، توقفت بسبب ثلاث حوادث، مساء الجمعة.



وتوقفت الجلسة لأول مرة، عندما اصطدم جورج راسل سائق مرسيدس بجدار على جانب المسار، ليتناثر حطام معظم الجزء الأمامي من سيارته على طول المسار، ليرفع المنظمون الأعلام الحمراء، وتتوقف الحصة طويلاً.



وبعد فترة وجيزة من استئنافها، رفع المنظمون الأعلام مرة أخرى، عندما اصطدمت سيارة ليام لاوسون سائق ريسنج بولز بجدار على جانب، وأخفق في محاولته العودة إلى حارة الصيانة على ثلاث عجلات.



وكان لاندو نوريس سائق مكلارين، يحاول العودة للسباق بأسرع ما يمكن، عندما سُمح للفرق بالقيادة مرة أخرى، لكن فيراري سمح لشارل لوكلير بالخروج في نفس الوقت، ليتصادما في حارة الصيانة.



وتمكن الأسترالي بياستري، الذي عانى من سباق للنسيان في أذربيجان، من تجنب أي حادث، وحقق أسرع لفة في اليوم، بزمن قدره دقيقة واحدة و30.714 ثانية.

وسجل إسحاق حجار سائق ريسنج بولز ثاني أسرع زمن، وقدره دقيقة واحدة و30.876 ثانية، في حين احتل ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثالث، بزمن قدره دقيقة واحدة و30.857 ثانية.



وفاز السائق الهولندي بالجولتين الأخيرتين من البطولة، لينعش آماله في الفوز باللقب للمرة الخامسة توالياً، حتى وإن كان يتأخر بفارق 69 نقطة عن بياستري، مع تبقي سبعة سباقات.

وسجل نوريس، صاحب المركز الثاني في الترتيب العام للسائقين، خامس أسرع زمن، وقدره دقيقة واحدة و31.197 ثانية، خلف الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو، والذي سجل دقيقة واحدة و30.877 ثانية.



وتصدر ألونسو، الفائز بالنسخة الافتتاحية لسباق سنغافورة الافتتاحي عام 2008، التجارب الحرة الأولى في وقت سابق من الجمعة، وفي التجارب الحرة الثانية، احتل لانس سترول زميله في فريق أستون مارتن، المركز السادس.



وكان كارلوس ساينز، الذي فاز في سنغافورة عام 2023، ووضع فريقه وليامز على منصة التتويج قبل أسبوعين في باكو، ثامن أسرع سائق متقدماً، على لوكلير زميله السابق في فريق فيراري، والرجل الذي حل محله في الفريق الإيطالي، لويس هاميلتون.



وتمكن أليكس ألبون زميل ساينز الحالي في الفريق، والذي فشل في تسجيل أي وقت في الجولة الافتتاحية، بعد اشتعال مكابح سيارته الخلفية، ما أجبره على العودة إلى حارة الصيانة، من إكمال 19 لفة، واحتل المركز 13 في التجارب الحرة الثانية.



وتراجع مرسيدس طوال اليوم، إذ كان راسل في قاع جدول الترتيب، بعد أن تمكن من إكمال ست لفات فقط، قبل أن يتعرض لحادث في التجارب الحرة الثانية، بينما جاء الإيطالي كيمي أنتونيلي في المركز 18.