1.25 مليار درهم حجم إنفاق الزوار في جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 2024



بلغ حجم إنفاق الزوار لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي للعام الماضي 2024، 1.25 مليار درهم، بحسب ما أعلنت شركة إثارة الجهة المنظمة للسباق.



وكشف سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة، عن أن سباق الفورمولا 1 على حلبة مرسى ياس بأبوظبي لعام 2024 حطم أرقاماً قياسية في حجم إنفاق الزوار، مع حضور غير مسبوق للحدث، ما يعزز من تأثير الفعالية الاقتصادي المتزايد، منذ حضورها الأول في العاصمة الإماراتية عام 2009.



وقال النعيمي على هامش منتدى صناعة الرياضة بأبوظبي، إن نسخة عام 2024 من سباق الفورمولا 1 في أبوظبي كانت الأكبر على الإطلاق من حيث حجم إنفاق الزوار، والحضور الجماهيري، إذ ارتفع عدد الحضور للسباق من 170 ألفاً في عام 2023 إلى 192 ألف متفرج في العام الماضي.



وارتفع حجم الإنفاق بنسبة 6.8% مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 1.165 مليار درهم، ارتفعت بلغ نمو الحضور الجماهيري 12.9%، فيما وصلت نسبة الحضور من خارج الإمارات نحو 70%.



وأضاف سيف النعيمي، إن السباق أكد التطور ونمو الأثر الاقتصادي لواحدة من أكثر الرياضات متابعة على مستوى العالم، مؤكداً أن الإقبال قياسي على شراء تذاكر نسخة 2025 الشهر المقبل.

واجتذبت فعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 جمهوراً واسعاً عبر البث التليفزيوني، حيث تابع 62 مليون شخص الجولة النهائية العام الماضي على شاشات التلفاز ومنصات البث الرقمية، كما وصل عدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى 4.6 مليارات مشاهدة.



وتستعد حلبة مرسى ياس بأبوظبي لاستضافة النسخة الـ 17 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، في ختام بطولة العالم للفورمولا 1 للموسم الحالي.