هدير محركات الفورمولا 1 يتواصل في شوارع موناكو حتى عام 2035



أعلن منظمو الفورمولا 1 عن تمديد عقد سباق جائزة موناكو الكبرى لمدة أربعة مواسم إضافية وحتى عام 2035.

وكان العقد الحالي بين الفورمولا 1 ونادي موناكو للسيارات ينتهي عام 2031، ليستمر هدير محركات السيارات الأسرع في شوارع الإمارة باعتباره أحد أشهر السباقات في تاريخ هذه الرياضة.

ويعد سباق جائزة موناكو الكبرى أحد أكثر سباقات الفورمولا 1 استمرارية، وظهر في روزنامة بطولة العالم منذ النسخة الأولى عام 1950، وقد منح هذه الرياضة ذكريات خالدة وانتصارات مذهلة ولحظات لا تنسى، إذ تتطلب حلبة موناكو أقصى درجات المهارة والتركيز من السائقين، وبفضل سحرها وموقعها كحلبة شوارع فريدة من نوعها، يعتبر سباق موناكو أحد أشهر الأحداث الرياضية في العالم.



وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا 1 في بيان صادر من الفورمولا 1 إن شوارع موناكو لطالما صدحت بأصوات الفورمولا 1 منذ بدايات هذه الرياضة، لذا يسعدني الإعلان عن تمديد هذا الحدث الرائع حتى عام 2023، مضيفاً أن السباق يحظى بإعجاب جميع السائقين والمشجعين، ويتميز بأجواء فريدة بفضل موقعه على أجمل إمارة في العالم.

وقال الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو تعليقاً على تمديد العقد: «إن تجديد جائزة موناكو الكبرى يتماشى مع تقليد رياضي وتاريخي راسخ في الإمارة، ولا يسعني إلا أن أرحب بهذا الالتزام المتجدد، والمكانة الفريدة التي تحتلها موناكو في المشهد الدولي لرياضة السيارات».



أما ميشيل بويري رئيس نادي موناكو للسيارات فقد أكد أن هذا التمديد يعكس العلاقة القوية والمستمرة بين الفورمولا 1 وإمارة موناكو.

يذكر أن سباق جائزة موناكو الكبرى عام 2024 شهد فوز سائق فيراري وابن الإمارة، شارل لوكلير، الذي دخل التاريخ بعدما أصبح أول سائق من موناكو يفوز بالسباق في الإمارة، وهذا الموسم حقق لاندو نوريس أول فوز له على الإطلاق في الإمارة أيضاً.