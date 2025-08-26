"كاديلاك" ينهي تكهنات التعاقد مع هورنر في الفورمولا 1

أغلق فريق كاديلاك الوافد الجديد على سباقات فورمولا 1 للسيارات التكهنات حول إمكانية التعاقد مع كريستيان هورنر الرئيس السابق لرد بول، لتولي دور إداري بالفريق.

وعين الفريق المدعوم من جنرال موتورز، والذي من المقرر أن يشارك لأول مرة في فورمولا 1 الموسم المقبل ليصبح الفريق رقم 11 في بطولة العالم، البريطاني جريم لودون كأول رئيس للفريق في ديسمبر الماضي.

وغادر هورنر، الذي يعد الأكثر استمرارية في رئاسة فريق بفورمولا 1 وأكثر رؤساء الفرق نجاحا على الإطلاق، فريق رد بول الشهر الماضي، وبدأت تكهنات حول ما إذا كان سيعود وأين سينتهي به المطاف.

وقال دان توريس، الرئيس التنفيذي لفريق كاديلاك لفورمولا 1 والذي يدير أيضا شركة تي.دبليو.جي موتورسبورتس، للصحفيين "لم تُجر أي محادثات مع كريستيان هورنر، ولا توجد خطط للقيام بذلك".

وأضاف "لذا أودّ أن أنهي هذه الشائعة رسميا... دعمنا وإيماننا ومساندتنا لجريم لودون بنسبة 100 في المئة". وأعلن كاديلاك اليوم الثلاثاء للمرة الأولى عن أول تشكيلة لسائقيه في فورمولا 1، إذ يضم سيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس اللذين يتمتعان بخبرة في الفوز بالسباقات.

وتنافس المكسيكي بيريز تحت قيادة هورنر في رد بول قبل أن يتم الاستغناء عن السائق الفائز بستة سباقات، مع تبقّي عامين في عقده، بنهاية عام 2024 بعد سلسلة نتائج مخيبة للآمال حققها عندما زامل ماكس فرستابن الفائز ببطولة العالم أربع مرات.

وخلال وجوده في منصب الرئيس، نقل هورنر رد بول من فريق يكتفي بالمشاركة إلى فريق بطل في غضون خمسة أعوام.

ولم يُختبر لودون كرئيس لفريق، رغم أن البريطاني كان رئيسا تنفيذيا لفريق ماروسيا الذي جرى تفكيكه في وقت سابق. واستقطب كاديلاك العديد من الموظفين من فرق فورمولا 1 الأخرى، بما في ذلك رد بول