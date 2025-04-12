الاتحاد الدولي للسيارات يؤكد التزام جميع أطراف فورمولا 1 بقواعد المحركات في 2026

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات التزام الفرق والمصنعين بعصر محركات فورمولا 1 الجديد بداية من عام 2026، وسيواصلون مناقشة الخيارات المستقبلية وذلك وسط تكهنات حول العودة المحتملة إلى المحركات ذات العشر أو الثماني أسطوانات التي تستخدم الوقود المستدام.

ومن المقرر أن يستمر الاعتماد على محركات توربينية هجينة ذات ست أسطوانات سعة 1.6 لتر، ولكن باستخدام مكون كهربائي أقوى بكثير من المستخدم حاليا، وتعمل كليا بوقود مستدام.

كما تدرس فورمولا 1 إمكانية العودة إلى المحركات ذات الثماني أو العشر أسطوانات ذات السحب الطبيعي في وقت ما في المستقبل والتي يفتقد الكثيرون ضجيجها.

وقال الاتحاد في بيان إن اجتماعا لأصحاب المصلحة في سباق جائزة البحرين الكبرى لمناقشة التوجه الحالي والمستقبلي لوحدات الطاقة كان "بناء".

وحضر الاجتماع ممثلون عن أودي وفيراري وفورد وجنرال موتورز وهوندا ومرسيدس ورد بول وساوبر.

وأضاف الاتحاد "جميع الأطراف ملتزمة بلوائح 2026 وتتطلع إلى سباقات مثيرة".

وأردف "اتفقت جميع الأطراف على مواصلة المناقشات حول التوجه التقني المستقبلي للرياضة".

وتابع "سيكون مستوى التحول إلى المحركات الكهربائية جزءا من أي اعتبارات مستقبلية. سيكون استخدام الوقود المستدام أمرا ضروريا".

وأضاف الاتحاد أنه مهما كانت "خارطة الطريق" المستقبلية للمحركات، فإنه سيدعم الفرق وصانعي المحركات في ضمان احتواء التكاليف مع مراعاة الاعتبارات البيئية والعمل بما يحقق أفضل مصالح الرياضة.