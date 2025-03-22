هاميلتون يحقق فوزه الأول مع فيراري في سباق السرعة بالصين

احتفل لويس هاميلتون اليوم السبت بفوزه الأول في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مع فريق فيراري، بعدما تصدر سباق السرعة في جائزة الصين الكبرى من البداية إلى النهاية في سباقه الثاني مع الفريق الإيطالي.

وتمكن بطل العالم سبع مرات والذي انطلق من المركز الأول، من إدارة إطاراته بشكل رائع ليفوز بالسباق بفارق 6.889 ثانية عن أوسكار بياستري سائق مكلارين، فيما احتل ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثالث في السباق الذي امتد لمسافة مئة كيلومترا.

وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها هاميلتون، الذي حقق 105 انتصارات في مسيرته والذي انضم من مرسيدس في يناير وفيراري بسباق السرعة من تقديم هذه الصيغة المختصرة للسباقات في عام 2021.

وحافظ لاندو نوريس، سائق مكلارين، والفائز بالسباق الافتتاحي للموسم في أستراليا، على صدارة الترتيب بعدما عانى لانتزاع نقطة باحتلال المركز الثامن. ويملك نوريس الآن 26 نقطة مقابل 24 نقطة لفرستابن.

وجاء شارل لوكلير زميل هاميلتون في فيراري بالمركز الخامس خلف جورج راسل سائق مرسيدس.

وقال هاميلتون "كان شعوري رائعا عندما استيقظت اليوم.

"كان السباق الأول (في ملبورن) صعبا. شعرت حقا أن الكثيرين استخفوا بالصعوبات الكبيرة التي تواجهها عند الانضمام لفريق جديد، وأن تتأقلم معه، والتفاهم والتواصل وكل هذه الأمور.

"سمعت عددا كبيرا من النقاد والأشخاص الذين يتحدثون بسخرية، ومن الواضح أنهم لم يفهموا الأمر، ربما لأنهم لم يخوضوا هذه التجربة من قبل أو ببساطة ليسوا على دراية بها.

"لذا، كان شعورا رائعا أن آتي إلى هنا وأشعر براحة أكبر في السيارة، لأنني لم أشعر بالراحة في ملبورن.

"كنت في قمة مستواي منذ اللفة الأولى لي هنا. لقد قام المهندسون والفنيون بعمل رائع".