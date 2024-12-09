محمد بن سليم لـ «البيان»: جائزة أبوظبي الكبرى سباق متفرد

أبدى الإماراتي محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، ارتياحه لموسم الفورمولا 1 الذي شهد العديد من التحديات، مشيراً إلى أن سباق جائزة أبوظبي الكبرى سباق متفرد والأهم هو الجانب الرياضي والمنافسة النزيهة، حيث لم يحسم لقب بطولة الصانعين سوى في السباق الأخير في أبوظبي، معرباً عن سعادته بالنجاح الذي حققته حلبة مرسى ياس وبالأخص في ما يتعلق بالأمان والسلامة منذ دخولها إلى الفورمولا 1 عام 2009.

وأكد أنه لا يلتفت للانتقادات والهجوم من بعض وسائل الإعلام الغربية، أو سائقي فورمولا 1 طالما أن الاتحاد الدولي يطبق اللوائح والقوانين، مشيراً إلى أنه أكبر من أن يرد على أي أحد كونه لا يتدخل في شؤون غيره مثلما طالب بعدم التدخل في شؤون الاتحاد الدولي.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الشد والجذب بسبب ما وصفه بن سليم بأنه تدخل في شؤون الاتحاد الدولي على خلفية إلقاء اللوم عليه بسبب رحيل مدير سباق الفورمولا 1 قبل سباق لاس فيغاس وعدد من المشرفين في الجولات الثلاث الأخيرة من الموسم، إضافة إلى عدد من السائقين الذين هاجموا بن سليم سابقاً نتيجة مطالبته بالتزام قواعد السلوك والاحترام وضرورة عدم استخدام ألفاظ نابية خلال السباقات.

وقال محمد بن سليم في تصريح خاص لـ«البيان»: «ليس من شأن أحد التدخل في عمل الاتحاد الدولي للسيارات وكيف يتم تسيير أموره طالما نعمل وفقاً للوائح والقوانين الموضوعة منذ سنوات طويلة، وأقولها بصوت عالٍ لم ولن يتدخل أحد في شؤون الاتحاد». وكرر تأكيده بأنه لا يتدخل في عمل فرق الفورمولا 1 أو السائقين ومدخولاتهم، وأضاف: «هل أنا سألت أين الـ100 أو 129 مليون يورو التي يحصل عليها سائق مثلاً أو فريق، لم يحدث، أرجو أن يهتم كل جانب بشؤونه الخاصة».

وتابع: «لا يهمني ولا ألتفت لما يقال وأنا أكبر من هذا أو أرد على ما يتردد في وسائل إعلام، وأعرف كيف أسير الاتحاد بالقوانين واللوائح، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي هم فقط من يمكنني الرد عليهم وليس أحداً آخر، فلا يصح إلا الصحيح».

وأردف: أنا لست موظفاً ولكني منتخب من الجمعية العمومية للاتحاد، وكل الصحافة ..التي تهاجمني ليس لديها صوت واحد، ولا ألتفت لما يكتبونه، وأقول ما الخطأ الذي ارتكبته؟ أتحدى أي شخص أن يقول إن هناك خطأ، لا أحتاج إلى متابعة الإعلام لأعرف ماذا فعلت.

وشدد بن سليم على أنه نجح منذ توليه مسؤولية الاتحاد الدولي للسيارات في إجراء تغييرات واسعة في الاتحاد، وتطوير عمله، وقال: «لهذا السبب أنا أرفع رأسي وأنا أكبر من هذه المهاترات».

وأكد بن سليم أن العام الجاري هو الأول الذي يحقق فيه الاتحاد الدولي للسيارات فائضاً مالياً بعد سنوات شهدت عجزاً مالياً، وقال: سيكون هناك فائض مالي لأول مرة وسيتم الإعلان عن القيمة بالتحديد خلال الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد الدولي.