نوريس بطلاً لسباق جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا 1 للمرة الأولى في تاريخه

توج البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين بطلاً للنسخة السادسة عشرة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2024، والتي أسدل الستار على فعالياتها، أمس الأحد، على حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي.

وأحرز نوريس لقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لأول مرة في تاريخه، وهو الانتصار الرابع له هذا الوسم وطوال مسيرته، وذلك بعدما قطع مسافة السباق البالغة 58 لفة في زمن قدره ساعة و26 دقيقة و33.291 ثانية، بفارق 5.832 ثانية عن الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري الذي حل في المركز الثاني، و31.928 ثانية عن شارل لوكلير سائق فيراري، فيما حل رابعاً بطل العالم 7 مرات، البريطاني لويس هاميلتون، وفي المركز الخامس جاء مواطنه جورج راسل، أما بطل العالم للموسم الحالي الهولندي ماكس فيرستابن فأنهى سباق أبوظبي في المركز السادس.

فوز

ومنح نوريس بفوزه في أبوظبي، فريقه ماكلارين لقب بطولة الصانعين لأول مرة منذ 26 عاماً، واللقب الأول في القرن الـ21، إذ كان آخر فوز بالبطولة حققته ماكلارين عام 1998، وذلك بعد صراع شرس مع فريق فيراري الإيطالي الذي نافس حتى الجولة الأخيرة من بطولة العالم، حيث كان الفارق قبل السباق 21 نقطة، إذ رغم تألق سائقيه ساينز ولوكلير بحصولهما على المركزين الثاني والثالث في السباق إلا أن ذلك لم يكن كافياً لخطف بطولة الصانعين من ماكلارين. ورفع ماكلارين رصيده في صدارة الترتيب العام للصانعين إلى 666 نقطة، وخلفه فيراري بـ 652 نقطة، فيما أنهى فريق ريد بل الموسم ثالثاً برصيد 589 نقطة بعد سيطرة على لقب الصانعين في المواسم الأربعة الأخيرة.

وأصبح لاندو نوريس سابع سائق يحقق الانتصار في حلبة مرسى ياس منذ عام 2009، ليحسم وصافة السائقين بـ 374 نقطة، خلف فيرستابن بطل العالم بـ 437 نقطة، وفي المركز الثالث في شارل لوكلير بـ 356 نقطة.

وشهد سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 إثارة ودراما منذ لحظة انطلاقته، وبداية كارثية لفريق ماكلارين الذي كاد أن يخسر اللقب في ظل ضغط كبير من فريق فيراري.

تصادم

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد حافظ نوريس على صدارة السباق منذ بدايته وحتى النهاية، بينما شهدت اللفة الأولى اصطدام بين سيارة ماكس فيرستابن وأوسكار بياستري سائق ماكلارين الذي انطلق من المركز الثاني، مما أدى إلى تراجعه إلى المركز الأخير نتيجة التصادم، لينال فيرستابن عقوبة عشر ثوانٍ لتسبب ه في الحادث. وقدم الثنائي شارل لوكلير ولويس هاميلتون أداء مميزاً في السباق، إذ استفاد لوكلير من حادث اللفة الأولى وتقدم من المركز الـ 19 وقبل الأخير بسبب عقوبة التراجع 10 مراكز على خط الانطلاق، وتقدم إلى المركز الثامن وواصل أداؤه المذهل وتجاوز منافسيه حتى نجح في إنهاء السباق ثالثاً، فيما استطاع هاميلتون التقدم من المركز الـ 18 إلى المركز الرابع الذي خطفه من زميله راسل في اللفة الأخيرة ليختتم سباقه الأخير مع مرسيدس قبل انتقاله إلى فيراري الموسم المقبل بأروع صورة ممكنة.

تراجع المكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بل في اللفة الأولى بعدما تعرض لحادث من الفنلندي فاليتيري بوتاس الذي واجه عقوبة 10 ثوانٍ، لينسحب على إثرها بيريز من السباق مبكراً، فيما شهد السباق أيضاً انسحاب بوتاس سائق ساوبر في اللفة 31، تبعه انسحاب الأرجنتيني كولابينتو سائق ويليامز.

4 سباقات

من جهته، أكد لاندو نوريس بطل سباق جائزة أبوظبي أن هدفه في الموسم المقبل لقب بطل العالم للفورمولا1 بعدما أثبت قدراته مع فريق ماكلارين في موسم 2024، مشيراً إلى أن الموسم شهد العديد من مراحل الصعود والهبوط ولكنه سعيد باعتلاء منصة التتويج في أربعة سباقات على مدار الموسم.

وقال عقب تتويجه في أبوظبي: «شعور رائع ليس لي وحسب وإنما بسبب فوز ماكلارين بلقب الصانعين، فخور بأني كنت جزءاً من هذا الانتصار الرائع للفريق بعد 26 عاماً على آخر فوز ببطولة الصانعين، وجاء الانتصار في لحظة خاصة مع فوزي في أبوظبي لأول مرة.

وأضاف: سأقوم بتحليل أدائي خلال الموسم المنقضي والتعرف على الأخطاء التي ارتكبناها، وهدفي المنافسة على بطولة العالم للسائقين في الموسم المقبل، ولكني في النهاية سعيد بما قدمناه على مدار الموسم.

منافسة

من جهته، قال شارل لوكلير سائق فيراري: «كنت أعلم تماماً أن السباق لن يكون سهلاً، واستطعت التقدم مراكز عدة والاستفادة مما حدث في اللفة الأولى، قدمت أنا وساينز أقصى ما لدينا، حيث كانت المنافسة قريبة حتى نهاية الموسم، ولكن لم يكن ذلك كافياً لتحقيق لقب الصانعين لفيراري».

وعن انتقال هاميلتون إلى فيراري والتسابق رفقته باسم الفريق الإيطالي، قال لوكلير: «بالطبع متحمس لوجود هاميلتون معنا، أتطلع للموسم المقبل وأن نحقق اللقب للفريق».

عقب نهاية السباق قام لويس هاميلتون بتوديع سيارة فريق مرسيدس التي قاد خلالها سيارة «السهام الفضية» على مدار 12 عاماً. وبمجرد توقف هاميلتون جلس بجوار السيارة موجهاً أنظاره إليها في آخر سباق يخوضه مع الفريق قبل انتقاله إلى فيراري اعتباراً من الموسم المقبل.