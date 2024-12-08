نوريس يفوز بسباق جائزة أبوظبي الكبرى لفورمولا-1 ويمنح مكلارين بطولة العالم للصانعين

فاز السائق البريطاني لاندو نوريس بسباق جائزة أبوظبي الكبرى لسيارات فورمولا-1 ليمنح فريقه لقب بطولة الصانعين مع آخر سباق في الموسم الجاري، اليوم الأحد.

وحقق فريق مكلارين لقب بطولة الصانعين لأول مرة في القرن الجاري متفوقا على فريق فيراري، ليستعيد اللقب العالمي الذي فاز به لآخر مرة في عام 1998.

أما فريق فيراري فقد تبددت آماله في الفوز باللقب العالمي لأول مرة منذ عام 2008 بعد جاء سائقاه الإسباني كارلوس ساينز في المركز الثاني، وشارل لوكلير من إمارة موناكو في المركز الثالث.

وجاء البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الرابع لينهي مسيرة دامت 12 عاما مع الفريق قبل انتقاله إلى فيراري مع بداية الموسم الجديد 2025 ليحل مكان ساينز.

وحل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس أيضا في المركز الخامس في السباق المكون من 58 لفة، وخلفه الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول الفائز ببطولة العالم للسائقين هذا الموسم للمرة الرابعة على التوالي.

وجاء الفرنسي بيير جاسلي سائق ألبين في المركز السابع، وخلفه الألماني نيكو هولكينبيرج سائق هاس ثامنا، ثم الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز التاسع، وأكمل الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين قائمة العشرة الأوائل.