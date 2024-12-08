ثنائي ماكلارين يتألقان في جولة التأهيل

حجز البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين مقعده على خط انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، المقرر اليوم، بعدما سجل أسرع زمن في الجولة الرسمية التي أقيمت أمس السبت، على حلبة مرسى ياس، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، ليعزز من حظوظ ماكلارين في التتويج بلقب الصانعين.

وتألق نوريس رفقة زميله في الفريق الاسترالي أوسكار بياستري لتهيمن ماكلارين على المركزين الأول والثاني في جولة التأهيل، فيما جاء ثالثاً الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري، في الوقت الذي جاءت الجولة بمثابة كارثة بالنسبة لشارل لوكلير ولويس هاميلتون، بينما احتل الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم للموسم الحالي الجولة في المركز الخامس خلف الألماني نيكو هولكنبرغ سائق فريق هاس.

ويتطلع نوريس إلى إهداء فريقه لقب بطولة الصانعين لأول مرة منذ عام 1998، إذ نجح السائق الشاب في كسر هيمنة فيرستابن على قطب الانطلاق الأول على حلبة ياس في السنوات الثلاث الأخيرة.

وأنهى نوريس الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب السائقين خلف فيرستابن جولة التأهيل مسجلاً أسرع زمن للفة الواحدة في دقيقة و22.595 ثانية، بفارق 0.209 ثانية عن بياستري، فيما سجل ساينز زمناً قدره دقيقة و22.824 ثانية.

وشهدت جولة التأهيل أداءً كارثياً للويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات بعدما ودع في القسم الأول من الجولة وفشل في التأهل بعد أن واجه متاعب مع السيارة، ليشكل خروجه المبكر من التأهيل واحداً من المفاجآت في سباقه الأخير مع مرسيدس.

وفي القسم الثاني تمكن شارل لوكلير من تسجيل أسرع زمن ليتقدم إلى الصدارة ولكن تم إلغاء نتيجة اللفة بسبب خروجه عن مسار الحلبة، وينهي التأهيل في المركز الـ 14 مما يعني أنه سينطلق في سباق أبوظبي من المركز الأخير بسبب عقوبة المفروضة عليه بالتراجع 10 مراكز على خط الانطلاق تجاوز فريق فيراري العدد المسموح به من البطاريات خلال الموسم.

وفي القسم الثالث، بدا أن فيرستابن في طريقه إلى خطف قطب الانطلاق الأول بعد أن سجل أسرع زمن في القسم الثاني لكن نوريس تمكن في النهاية من خطف المركز الأول وسط تألق لافت للسائق البريطاني الذي قدم أداء مميزاً منذ بداية جائزة أبوظبي الكبرى واستطاع أن يتصدر حصة التجارب الحرة الثالثة قبل جولة التأهيل الرسمية.

وبعد نتائج التأهيل لن يكون السباق سهلاً أمام فريق فيراري الذي يسعى لخطف لقب الصانعين من ماكلارين، وسيتعين على كارلوس ساينز محاولة التتويج في أبوظبي، وعودة درامية لشارل لوكلير الذي سيبدأ السباق من المركز الأخير.

يذكر أن لويس هاميلتون يعد أكثر سائق انطلق من المركز الأول على خط البداية في سباق جائزة أبوظبي الكبرى على حلبة ياس في 6 مرات، يليه ماكس فيرستابن بـ 3 مرات وسيباستيان فيتيل وروزبرغ مرتين، ومارك ويبر وفاليتيري بوتاس ولاندو نوريس مرة.