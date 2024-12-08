معركة الصانعين ووصافة السائقين تشعل المنافسة في جائزة أبوظبي للفورمولا1

تتجه أنظار العالم، اليوم الأحد، صوب حلبة مرسى ياس بأبوظبي لمتابعة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، التي تسدل الستار على بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2024 في موسم حقق خلاله الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بل لقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

وبغض النظر عن حسم لقب بطولة السائقين لمصلحة فيرستابن فإن الإثارة ستكون حاضرة كما هي عادة حلبة مرسى ياس التي اعتادت أن تقدم سباقات مثيرة في الجولة الختامية من البطولة كل عام، حيث يعد سباق جائزة أبوظبي فريداً من نوعه.

ورغم حسم فيرستابن بطولة العالم خلال الجائزة الكبرى في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوعين، إلا أن السباق في أبوظبي لن يخلو من العديد من الصراعات التي لا تزال تنتظر الحسم، إذ تطمح جميع الفرق إلى إنهاء الموسم بشكل مميز والدخول إلى الموسم المقبل عام 2025 بطموحات كبيرة.

وتتصدر معركة لقب الصانعين المشهد في جائزة أبوظبي الكبرى على حلبة مرسى ياس بين فريقي ماكلارين وفيراري، وستكون الأنظار خلال سباق اليوم مسلطة على سائقي الفريقين، ثنائي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والاسترالي أوسكار بياستري، وثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينز.

ويتقدم ماكلارين على فيراري في لائحة الترتيب برصيد 640 نقطة، بفارق 21 نقطة عن فيراري، حيث فشل ماكلارين في الحسم في جائزة قطر الكبرى في الجولة الماضية بسبب تلقي نوريس عقوبة، لكن الفريق الشهير يسعى لإنهاء سنوات طويلة من عدم التتويج، إذ كان آخر تتويج له بلقب الصانعين عام 1998، فيما كان آخر لقب لفيراري عام 2008.

ويتعين على لوكلير بذل مجهود مضاعف بعد أن تلقى عقوبة التراجع 10 مراكز على خط الانطلاق بعد التجارب الحرة الأولى، إضافة إلى ضرورة تقدم ساينز أداء أفضل من السباقات الماضية لمساعدة فريقه، إذ إن اعتلاء السائقين لمنصة التتويج يضمن لفيراري اللقب، بينما في حال اعتلى نوري أو بياستري المنصة سيكون اللقب من نصيب ماكلارين.

أما ثاني أبرز الصراعات فسيكون على وصافة لقب السائقين ما بين نوريس ولوكلير، إذ يمتلك الأول 349 نقطة، بفارق 8 نقاط عن لوكلير، كما يتنافس أيضاً، بياستري وساينز على المركز الرابع في ترتيب الصانعين، ولدى بياستري 291 نقطة، ويحل رابعاً ساينز بـ 272 نقطة.

وسيكون سباق جائزة أبوظبي الكبرى هو سباق الوداع بالنسبة للبريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات مع فريق مرسيدس الذي توج معه بـ 6 ألقاب وبعد رحلة ناجحة وأسطورية بين الطرفين امتدت لـ 12 عاماً، إذ ينتقل هامليتون إلى فريق فيراري في الموسم المقبل، بعدما كان أعلن في فبراير الماضي انضمامه لفريق «الحصان الجامح» في صفقة شكلت مفاجأة كبيرة للعالم.

كما يبرز صراع من نوع آخر على المركز السادس في ترتيب الصانعين، والذي يشتد في جولة أبوظبي بين ثلاثة فرق، وهم ألبين وهاس وهوندا في ظل تقارب النقاط بينهما، ويحتل ألبين قبل سباق اليوم المركز السادس بـ 59 نقطة، بفارق 5 نقاط فقط عن فريق هاس، ويأتي هوندا خلفهما برصيد 46 نقطة، وتواجد أحد سائقي الفرق الثلاثة على منصة التتويج أو إحراز مركز مؤهل للنقاط فإنه سيكون عاملاً مساعداً في حسم فريقه للمركز.

أما آخر المشاهد المثيرة المنتظرة ما بين فيرستابن وراسل بعد التراشق بين الثنائي بسبب سباق جائزة قطر الكبرى وتبادلهما الاتهامات والتنمر تجاه بعضهما البعض مما ينذر بأن السباق في أبوظبي قد يشهد استمرار حالة الاحتقان بين سائقي ريد بل ومرسيدس.